Quirónsalud Gipuzkoa dona material sanitario y medicamentos hospitalarios para ayudar a Ucrania Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 13:47 h (CET) Esta mañana un mensajero de la Asociación Sociocultural Ucrania Euskadi se ha acercado hasta Policlínica Gipuzkoa para recoger un cargamento de material y medicamentos hospitalarios que desde Quirónsalud Gipuzkoa han reunido para ayudar al pueblo de Ucrania ante el asedio militar de Rusia Este es el primer envío que se realiza desde Policlínica Gipuzkoa y lo está liderando su responsable del área de Pacientes Internacionales, la ucraniana Olga Kutsak, que trabaja en Policlínica Gipuzkoa desde agosto de 2014 y está viviendo esta situación con enorme preocupación, intentando colaborar y ayudar a sus compatriotas en todo lo que puede.

El cargamento está integrado principalmente por antibióticos de uso hospitalario, analgésicos y medicamentos de primera urgencia como la adrenalina, etc. Además incluye vendajes, tubos de traqueotomía, catéteres, vías para aplicación intravenosa, tubos nasofaríngeos, equipos de suero y perfusión, vendajes ortopédicos, materiales de sutura, batas quirúrgicas, mantas quirúrgicas, paños quirúrgicos, guantes, etc. También hay un lote de material y medicamentos específicos para odontología que ha aportado la clínica dental del doctor Ruiz Villandiego quien se ha sumado a la iniciativa donando material especial para estos pacientes.

Todo este material se distribuye a través de la asociación de ucranianos en Euskadi, que va a priorizar la entrega a los hospitales que reciben a los pacientes militares heridos en los combates. Hospitales que principalmente se encuentran en la zona oeste, que es ahora mismo la zona más segura, según declara la propia Olga Kutsak.

