Trajes de novio diferentes en Sastrería Foraster

viernes, 18 de marzo de 2022, 11:57 h (CET)

Muchas personas sienten que los estilos tradicionales no están hechos para ellos cuando llega el momento de elegir un traje de novio.

Aunque muchos no lo crean, esto es muy común, cada día es más frecuente que los novios quieran reflejar su estilo y personalidad en uno de los días más importantes de su vida. Para esos novios, Sastrería Foraster explica a lo largo de este artículo todo sobre los trajes de novio diferentes.

Originalidad en los trajes de novio Tener un traje de novio original no es misión imposible, hoy en día existen muchas formas de personalizar un traje o chaqué para lograr que refleje al 100% el estilo del novio, por ejemplo, a través de elementos como el corte, color, tejido o los complementos con los que decida combinarlo.

Propuestas más coloridas Mucho más allá de los colores clásicos en los trajes de novio como el azul marino, gris o negro, en los últimos años los trajes de novio se llenan de color gracias a las propuestas de las grandes casas de moda, que invitan a probar un enfoque más divertido y original a través de colores en tonos vibrantes como el rojo, azul pastel o incluso morado.

Para los novios que deseen aportar un toque original a su traje, pero sin dejar totalmente de lado el tradicional chaqué, Sastrería Foraster recomienda apostar por colores brillantes en alguno de los complementos, como el chaleco, corbata o pajarita, de esta forma se logrará dar un toque original y diferente al traje sin dejar de lado el estilo clásico.

La opción de los estampados Para quienes quieran dar un toque de color a su traje, pero no se atrevan a usar un color extremo, una gran apuesta es el estampado. Hoy en día, existen diversos tipos de estampado que harán lucir al novio tan elegante como original, sin importar si prefiere un estilo discreto o algo mucho más extremo, sea como sea, este encontrará el estampado ideal.

Traje de novio informal Cada vez son más los novios que prefieren vestir algo más relajado e informal que el tradicional chaqué o semilevita, sin embargo, el hecho de que se apueste por un estilo más casual no es sinónimo de vestir sin elegancia, sobre todo el día de boda. Es importante resaltar que el tipo de traje ideal dependerá del tipo de boda, por ejemplo una boda en playa o campo es un escenario perfecto para un look más desenfadado.

Si lo que se busca es un estilo más casual, el equipo de Sastrería Foraster recomienda elegir un traje ejecutivo en tejidos ligeros como el algodón o el lino y sobre todo en colores como el azul, beige o camel.

Complementos personalizados Una de las maneras más sencillas de lograr que el look del día de boda refleje totalmente el estilo del novio es a través de los complementos, por ello, desde Foraster animan a los futuros novios a atreverse a dar un toque de originalidad con elementos como pajaritas en texturas como el terciopelo, camisas en el mismo color que el traje, gemelos o calcetines con diseños originales, y mucho más.

Asesoría en la confección del traje de novio Encontrar un traje de novio que se adapte perfectamente a lo que necesita un novio es muy difícil, por eso los sastres de Sastrería Foraster estarán encantados de brindar su asesoraría para crear un traje de novio ideal, ofreciendo un trato muy exclusivo mediante cita previa en sus showrooms del barrio de Salamanca y Bilbao centro. Para reservar una primera cita para confeccionar tanto trajes de novio Bilbao como trajes de novio Madrid, el cliente encontrará todos los datos de contacto necesarios en la página web de Sastrería Foraster, entre estos los números de teléfono de ambos establecimientos.



