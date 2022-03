Cuidar el medioambiente con los productos de limpieza Concentralia® Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 10:32 h (CET)

Los productos para la limpieza del hogar son de suma necesidad hoy en día, pero su consumo masivo puede representar no solo un alto gasto para la economía doméstica sino, de hecho, un fuerte coste para la sostenibilidad del planeta, debido a la ingente cantidad de residuos que genera.

Esta situación es la que ha fomentado el surgimiento de una novedosa línea de productos para la limpieza del hogar que funcionan de manera mucho más sostenible. Concentralia® es el nombre de esta línea de productos de limpieza, los cuales utilizan un sistema patentado que brinda un resultado altamente efectivo y, al mismo tiempo, un mecanismo de funcionamiento mucho más eficiente que la mayoría de los envases utilizados para estos productos, así se consigue reducir 10 veces el consumo de plástico. Concentralia® es un innovador dispositivo portátil de mezcla al instante.

Las ventajas de la fórmula Concentralia® La idea detrás de esta línea comercial es ofrecer una gama de productos altamente efectivos en la limpieza del hogar y, al mismo tiempo, con un mecanismo de envase mucho más sostenible que los tradicionales en cuanto a la generación de residuos. Es por ello que combinan la calidad y eficiencia de la fórmula Concentralia® con el diseño sostenible de los envases Concentralia®.

El componente elaborado con esta fórmula es un concentrado altamente efectivo en la limpieza de superficies, mientras el diseño del envase permite al propio usuario ir rellenando el depósito del agua 24 veces, para disolver el total del concentrado del otro depósito hasta obtener 7,5 litros de producto listo para usar. Al pulverizar, se produce la mezcla del agua y el concentrado en el cuello de la botella y se obtiene un producto premium listo para el uso. Gracias a esta combinación, el producto brinda un rendimiento equivalente al de 10 unidades del mismo producto en los envases tradicionales del mercado.

Esta eficiencia representa un importante ahorro para la economía de cualquier hogar, al mismo tiempo que reduce los desperdicios generados por el consumo masivo de estos productos. Además, la extensa gama de productos que abarca esta línea incluye cinco limpiadores distintos para cada estancia del hogar, y un desinfectante registrado, con los cuales, en conjunto, se llega a cubrir todas las necesidades para la limpieza de cualquier hogar.

La compañía detrás de esta innovadora marca Concentralia® es una innovación de Salló, una empresa con amplia trayectoria en la elaboración de productos para la limpieza e higiene dentro del ámbito profesional. Gracias a su trabajo y visión de mercado, han obtenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, lo que les ha permitido llevar a cabo la inversión en el desarrollo de esta nueva línea de productos, con los cuales buscan expandir su cobertura e incursionar en el mercado de la higiene doméstica.

El objetivo actual de esta empresa es posicionar estos nuevos productos en los principales puntos de distribución y venta masiva, como supermercados, autoservicios, grandes dispensarios de droguería e incluso en plataformas de comercio virtual como Amazon. De este modo, buscan posicionar no solo una gama altamente eficiente de limpiadores para el hogar, sino un modelo de consumo mucho más sostenible para estos productos.



