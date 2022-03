La gama New Unica de Schneider Electric obtiene la certificación sostenible Cradle to Cradle Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:35 h (CET) La gama de mecanismos New Unica de Schneider Electric ha obtenido el sistema Cradle to Cradle Certified®, de referencia mundial para productos seguros, circulares y fabricados de forma responsable. Los mecanismos New Unica se fabrican en la planta de Schneider Electric en Puente la Reina (Navarra), una Smart Factory inteligente y sostenible, emisora cero neto de CO2 La gama de mecanismos New Unica de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha obtenido la certificación sostenible Cradle to Cradle, un estándar de productos de referencia a nivel internacional que evalúa la circularidad de los materiales y productos. Los mecanismos New Unica se fabrican en la planta de Schneider Electric en Puente la Reina (Navarra), una Smart Factory inteligente y sostenible, emisora cero neto de CO2.

Cradle to Cradle Certified® es una certificación de referencia mundial que reconoce la seguridad, circularidad y responsabilidad de productos y materiales. Además, promueve materiales y productos de calidad que sean seguros para el ser humano y que contribuyan a un entorno saludable y sostenible. Esta certificación evalúa la seguridad, la circularidad y la responsabilidad de los materiales y productos en cinco categorías de rendimiento de sostenibilidad: reutilización, salud, energía renovable, gestión del agua y justicia social.

Además, New Unica cuenta con la etiqueta ecológica Green Premium de Schneider Electric, que garantiza el compromiso de la compañía con una fabricación sostenible, en línea con toda su propuesta de valor. La sostenibilidad está integrada en todas las soluciones de Schneider Electric, desde su diseño hasta su entrega, con el objetivo de minimizar su huella ambiental, reducir el consumo de recursos y, en última instancia, frenar el cambio climático.

La gama New Unica

New Unica de Schneider Electric integra mecanismos adaptados tanto para los espacios residenciales como comerciales, de fácil instalación y con funcionalidades IoT. Su tecnología conectable es intuitiva, se escala y se adapta en función de las necesidades de los usuarios.

La gama cuenta con una amplia gama de funcionalidades inteligentes como el control de persianas e iluminación, de manera grupal o individual, o detectores de movimiento, entre otros. Es compatible con la solución de hogar conectado Wiser, lo que permite al usuario gestionar sus sistemas a través de un teléfono móvil o tablet, gracias a la aplicación Wiser by SE o bien por comandos de voz.

Además, la gama incorpora productos con propiedades antibacterianas, en los que la materia prima plástica ha sido enriquecida con iones de plata, que actúan como barrera a largo plazo contra bacterias. Todas las superficies externas de estos dispositivos están fabricadas con este material antibacteriano, que cumple con la norma internacional, ISO 22196:2011.

