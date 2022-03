Curso de masaje y quiromasaje online, de la mano de la Escuela Europea Parasanitaria Emprendedores de Hoy

La educación y la preparación son factores muy importantes en la calidad de vida de cualquier persona. Desarrollar habilidades en torno a una pasión es una apertura integral de posibilidades que no solo potencian a la persona que recibe la formación sino también a su entorno. Un curso de masaje online es una estrategia inteligente para trabajar en un sector que cada vez tiene más demanda en el mercado.

En la formación de este tipo, resalta la propuesta innovadora presentada por la Escuela Europea Parasanitaria (ESPS), que dispone de un curso de quiromasaje online para masajistas ya formados, además de más procesos formativos de vanguardia y con alta calidad.

Curso de quiromasaje y masaje online para masajistas que ya están formados Cursar una formación online en masaje y quiromasaje es idóneo, recomendable y rentable, teniendo en cuenta los altos índices de estrés y ansiedad que se evidencian a nivel mundial. Estos tratamientos han mostrado resultados eficaces y comprobados, por lo que resultan de gran ayuda para toda persona. Podría pensarse que al ser un curso online, pierde el sello característico de la presencialidad. Sin embargo, en ESPS se han centrado en propiciar que la experiencia virtual cuente con todas las garantías, cuidado al detalle y eficiencia.

Las técnicas de esta escuela son innovadoras y tienen todo el rigor científico y académico requeridos. De hecho, cuentan con la mayor cantidad de centros en el norte de España de una entidad de su tipo y tienen presencia en once países. Su sello diferenciador radica en que el aprendizaje se gesta con médicos, enfermeros, podólogos, fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos y más profesionales del área a nivel internacional. Asimismo, cuentan con titulación europea acreditada y apostilla notarial de La Haya. Sus precios son accesibles y la metodología es flexible.

Formación profesional en una escuela reconocida por su prestigio y calidad internacional La Escuela Europea Parasanitaria (ESPS) fue fundada en el año 2005 y dispone de cursos en diversas modalidades y enfoques. Su objetivo es formar “profesionales con los mejores profesionales”, por lo que se enfocan en la práctica, la eficacia y los procesos integrales que ayudan a sus estudiantes, con una bolsa de empleo creada por la propia ESPS. Son la escuela referente del norte de España y cuentan con becas y subvenciones a las que es posible acceder de forma simple.

Con sus sedes en ciudades como Vigo, Pontevedra, Coruña, Santiago y Salamanca, y con cursos intensivos en Lugo, Ourense y Sanxenxo, han forjado un reconocimiento que cada vez logra mayor impacto por su revolucionaria formación. Sus cursos son muy solicitados por tener gran oferta de empleo en toda España y por sus precios económicos.

En ESPS son pioneros en formación semipresencial y ofertan cursos online que van desde masaje y quiromasaje hasta osteopatía, acupuntura, naturopatía, entre muchos otros. Formarse con expertos internacionales es una necesidad de los tiempos actuales que se suple con propuestas puntuales como esta.



