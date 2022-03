¿Por qué es importante contar con un abogado especialista en indemnizaciones por accidentes de tráfico? Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 09:54 h (CET) Ante un accidente de tráfico, las personas suelen dejar en manos de la aseguradora todo el proceso de reclamo y, de esta manera, la empresa se convierte en la encargada de determinar la indemnización del cliente, con base en sus propios criterios. En consecuencia, establecer una indemnización también es tarea de la aseguradora, pero existe el riesgo de que la persona afectada reciba una cantidad de dinero que no corresponda con los daños sufridos, tanto a nivel personal como material.

Sin embargo, un abogado especialista en accidentes de tráfico está capacitado para valorar objetivamente todos los informes y peritajes, para conocer si se trata o no de una indemnización justa. En el bufete de abogados Soler Naharro, los pacientes pueden encontrar un equipo de confianza y especializado en accidentes de tráfico, con la tranquilidad de que su representante legal velará por el cumplimiento de sus derechos.

Motivos por los que elegir a un abogado especialista en indemnización por accidente de tráfico A pesar de que cualquier abogado puede ser de utilidad ante un accidente de tráfico, para poder llevar a cabo todo el proceso de manera eficaz es necesario contar con un especialista en la materia. Un abogado especialista en accidentes de tráfico examina cada caso de manera independiente, realizando un informe personalizado y analizando todos los informes médicos y periciales con profundidad, para poder llegar a términos justos en la negociación y que se obtenga una indemnización adecuada.

También existen otros tipos de empresas que se hacen llamar expertas en reclamaciones de accidentes, aunque no son una buena opción, ya que únicamente se encargan de llegar a un acuerdo rápido y poco justo en la mayoría de los casos, para ganar un alto porcentaje de dinero. Esto se debe a que suelen colaborar directamente con las aseguradoras porque conocen las cantidades por las que el cliente estaría de acuerdo en llegar a un trato.

Situaciones en las que aplica una indemnización por accidente de tráfico Existe el derecho a la indemnización, siempre que haya culpa o negligencia de un tercero en un accidente. Por lo tanto, la responsabilidad civil derivada de estas acciones permite a las personas tener el derecho de percibir una indemnización a favor de los afectados.

Una indemnización por accidente de coche debe cubrir los daños materiales, físicos y psicológicos, los daños físicos también incluyen los costes del arreglo del automóvil en caso de que sea necesario, según las consecuencias del accidente. En el caso del daño psicológico, la indemnización cubrirá también los daños de esta naturaleza, sufridos por los familiares de los afectados.

Un aspecto a destacar es que frente un siniestro, es necesario que el afectado cuente con el asesoramiento y el trabajo de abogados especialistas en el tema y no confié la defensa de sus intereses a un abogado general o especialista en cualquier otra rama del derecho.



