Unergy, la primera fintech colombiana que recauda más de 5.000 millones de $ para financiar proyectos de energía limpia Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 11:23 h (CET) Con esta inversión financiará 20 proyectos de energía solar. Entre sus objetivos, está promover un tipo de energía más eficiente y sostenible a un costo más bajo En la última cumbre climática COP 26 que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, el presidente de la República, Iván Duque, se comprometió a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% antes del 2030 y ser neutral en el 2050. Sin embargo, los retos cada vez son mayores para este propósito, teniendo en cuenta que aún gran parte del suministro de energía del país depende del consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, quienes son los más grandes contribuyentes en las emisiones de gases de efecto invernadero.

En ese sentido, para limitar las emisiones de gases, Colombia deberá diversificar su matriz energética hacia fuentes de energías renovables no convencionales como lo son la energía solar y eólica. Un objetivo que se puede encontrar en el informe del Plan Energético Nacional entre 2020 y 2050, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Ante aquellos desafíos surgen nuevos actores en el ecosistema digital como Unergy, la plataforma de financiación colaborativa de proyectos de energías renovables, que ha logrado recaudar más de $5.000 millones, entre aproximadamente 1.000 inversionistas para financiar 20 proyectos de este tipo.

Es así, como ahora entre Antioquia, Norte de Santander, Costa Atlántica, Bolívar, Cundinamarca y Sucre, se pueden ver los más de 3.067 paneles solares que se instalaron y que han generado más de 770.000 kWh de energía, ayudando a evitar más de 280.000 kg de emisiones de dióxido de carbono (Co2).

“Nuestro propósito a principios de 2020, fecha en la que nos fundamos, fue ayudar a las personas a encontrar una opción para invertir en energía limpia y sostenibilidad. Pero también, la idea era aportar a que las empresas que antes no tenían este tipo de soluciones energéticas, lograran tenerlas a partir de la inversión de miles de usuarios que buscan generar un impacto social y ambiental”, aseguró el cofundador y CEO de Unergy, Eduardo Andrés Ospina.

Incluso, agrega que otro de sus objetivos fue promover un tipo de energía más eficiente, sostenible y a un menor costo. Algo que lograron, tras llevar a cabo este tipo de proyectos de energía renovable, que le permitió a las compañías reducir entre un 20 a un 30% de sus costos.

Esto es fundamental, teniendo en cuenta que la UPME estimó en otro informe que en Colombia el 67% de la energía se consume de forma ineficiente, lo que año tras año, le representa al país entre unos USD 6.600 millones y USD 11.000 millones en sobrecostos debido a la ineficiencia en los equipos y tecnologías predominantes.

Cabe resaltar que la eficiencia energética es considerada un mecanismo para asegurar el abastecimiento energético, puesto que se sustenta en la adopción de nuevas tecnologías y buenos hábitos de consumo. Esto constituye un vehículo para aumentar la productividad y competitividad nacional, además de ser una de las principales estrategias de mitigación de impactos ambientales.

El CEO de Unergy recuerda que si bien han tenido casos de éxito en sus proyectos como el del Obelisco, Nuestro Atlántico, Ecoimagen, Los Coches, entre otros, uno que resalta por la conexión que se generó con todos los inversionistas, es el que se realizó en alianza con Pola del Pub, para ser la primera cervecería del país en usar energía solar en toda su producción.

Con una inversión por más de $302 millones de pesos en menos de 4 meses lograron instalar 253 paneles solares en la planta de cervecería de Pola del Pub en Tocancipá. Con este proyecto se esperan generar alrededor de 2192 MWh y evitar la emisión de 833 toneladas de CO2 en toda su vida útil.

Además, esto promovió el desarrollo de un nuevo producto que fue conocido como la ‘Pola Solar’, en el que la etiqueta les mostraba a los usuarios el impacto positivo que estaban generando con su consumo.

“Esta financiación se hizo principalmente por medio de las personas que frecuentan los Irish Pub, quienes conocen y consumen el producto, y quienes se sintieron más involucrados en poder ser parte de un proyecto sostenible. Al final, no solo era un tema de inversión, sino que creamos una conexión de marca importante”.

Actualmente, dentro de la plataforma de Unergy (www.unergy.io), cualquier usuario puede ingresar y ver los proyectos nuevos que reciben una inversión desde 1 millón de pesos para adelante.

Además, los usuarios que decidan financiar los mismos, tienen acceso a reportes frecuentes del desarrollo del proyecto y de la rentabilidad de este, la cual, estiman, puede llegar a generar utilidades anuales entre el 8 al 13%.

El objetivo de esta Fintech para fin de año es llegar a financiar USD 20 millones en proyectos entre Colombia, Brasil y Panamá. E incluso, esperan muy pronto sacar un producto que buscará recibir inversión y rentabilizar la misma por medio de criptomonedas. No obstante, su objetivo principal es seguir impactando positivamente a la sociedad y al medio ambiente tras “democratizar la energía solar”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Unergy, la primera fintech colombiana que recauda más de 5.000 millones de $ para financiar proyectos de energía limpia Fundación Legálitas habilita un teléfono gratuito para dudas legales #ConUcrania Wiser for KNX de Schneider Electric: Servidor KNX para visualización y control Llega “Tomamos impulso” el blog donde leer, escuchar y ver todo eso que sabes que debes saber Ofrece contenido útil, con un lenguaje cercano, sobre economía doméstica, ahorro, ayuda con tu hipoteca, seguros... Artesanía Cerdá da marcha a su proyecto sostenible