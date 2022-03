Claves y técnicas que utiliza Dermalaser Cantabria para reducir la celulitis de sus pacientes Comunicae

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:03 h (CET) La Dra. María de los Ángeles Cobo, directora médica del centro, explica cómo funciona y qué resultados consigue en su centro con Velashape III, una tecnología de radiofrecuencia, infrarrojos y vacumterapia Casi ninguna mujer se escapa de la temida celulitis. Las cifras son contundentes: entre el 85% y el 98% de las mujeres mayores de 25 años lo padece, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Pero, a pesar de que es casi inevitable y de que no acarrea graves consecuencias en la salud, año tras año encabeza una de las mayores preocupaciones estéticas y psicológicas de muchas mujeres, especialmente cuando las temperaturas suben, la ropa disminuye y la piel queda más expuesta.

Consciente de ello, la Dra. María de los Ángeles Cobo, directora médica del centro Dermaláser Cantabria, adquirió un VelaShape III, la última tecnología creada por Candela Medical para el tratamiento corporal de celulitis y piel de naranja. En palabras de la doctora, “este dispositivo de última generación utiliza la radiofrecuencia más potente del mercado, infrarrojos y vacumterapia, técnicas idóneas que ayudan a disminuir el contorno corporal o la piel de naranja de una manera rápida, eficaz y totalmente segura”.

Entre los resultados visibles que asegura que obtienen sus pacientes tras recibir un tratamiento Vela se encuentran: disminución de tamaño de las células grasas, mejora gradual de la celulitis, eliminación de la piel de naranja, tonificación de la superficie cutánea, mejora de la circulación sanguínea y alivio de los dolores musculares. Además, explica, es “apto para todo tipo de pieles y no conlleva periodo de convalecencia, lo que permite recuperar la actividad habitual después de la sesión”.

Preguntada sobre las zonas corporales más demandadas en su clínica, de los Ángeles Cobo cita el abdomen –“tratamiento ideal para el post parto”-, las cartucheras, los glúteos, los muslos, las rodillas y los flancos. Además, recalca, con Velashape “también se pueden tratar los brazos y el mentón”. Y, si bien cualquier época del año es buena para comenzar el tratamiento, la doctora cuenta que la mayoría de sus pacientes se animan a partir de marzo y, posteriormente, se van realizando mantenimientos puntuales para “poner la celulitis a raya” y estar a tono para el verano.

Por último, pero no menos importante, esta pionera cántabra en terapias láser recuerda que, para conseguir la mayor efectividad posible, es necesario que el tratamiento se acompañe de hábitos saludables, tales como cuidar la dieta, hacer ejercicio diario –“por ejemplo, una caminata de 40 minutos a buen ritmo”- y beber agua de forma regular para hidratar la piel.

