Artesanía Cerdá da marcha a su proyecto sostenible

viernes, 18 de marzo de 2022, 10:15 h (CET) Gracias a la implementación de su proyecto estratégico de sostenibilidad, Cerdá promueve una cultura medioambiental Muchas son las empresas que a día de hoy implementan nuevas políticas en materia de cambio climático, pero, ¿realmente son sostenibles en el tiempo y representan un cambio sustancial? Partiendo de este punto, Artesanía Cerdá busca generar cambios sustanciales que tengan un impacto positivo en el planeta y en las personas a través de la empresa.

Es por estas razones que la marca cree que su cambio no debe partir sólo a través de la consecución de sellos o certificados que los avalan como empresa sostenible. Una empresa sostenible debe incorporar en su ADN estos valores, e incorporarlos a todos los niveles, es de esta manera como es posible un cambio. Además de esto, la dirección de Grupo Cerdá cree de manera firme que las empresas sostenibles sobreviven a largo plazo porque están íntimamente conectadas con sistemas económicos, sociales y ambientales saludables.

Partiendo de un proyecto estratégico de sostenibilidad, la empresa busca fomentar en todas las áreas de la empresa una conciencia sostenible que perdure en el tiempo. A través de 5 líneas estratégicas que incluyen, comunicación, producto y personas, se trabajarán los 3 ejes esenciales de la sostenibilidad (sociedad, economía y medio ambiente).

A partir de este proyecto, se da comienzo a la renovación de la cultura corporativa, la cual es mucho más consciente y responsable con el entorno, generando beneficios en todos los ámbitos y sensibilizando a cada una de las personas que participan de la empresa. Teinma Cerdá, es la Responsable del departamento de sostenibilidad en Artesanía Cerdá, y opina que, "toda acción por pequeña que sea puede tener una gran repercusión y en el caso de Cerdá representa un valor y una nueva forma de hacer las cosas, más que una moda pasajera".

Acerca de Cerdá

El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon, Universal, etc. Los productos de la marca van, desde ropa y calzado, accesorios, complementos, etc. hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia. La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, que a lo largo de los años ha ido consolidándose como una empresa de referencia en un gran número de países de Europa. Como productores de artículos para la familia, Cerdá Group trabaja para hacer todos sus procesos más sostenibles y reducir al máximo el impacto generado en el medio ambiente.

