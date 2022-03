Cancelar un aval ahora es posible con LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados Emprendedores de Hoy

Un aval es una garantía que ofrece el deudor para garantizar el pago de un compromiso económico que se asume con una entidad financiera o empresa.

Generalmente, las personas se convierten en avalistas de personas que forma parte de su entorno familiar o laboral. En el primero de los casos, son muy comunes los avales entre hermanos, de padres a hijos o de hijos a padres. En lo laboral, son recurrentes las garantías entre socios.

En este contexto, el despacho de LiquidaTuDeuda Abogados sostiene que ahora es posible cancelar un aval y liberarse de esos compromisos mediante nuevas disposiciones que contiene la ley.

¿Cómo cancelar un aval? Convertirse en avalista implica asumir el compromiso de pago en caso de que el titular del préstamo no pudiera hacer frente a sus compromisos con sus acreedores. El incumplimiento del pago de la deuda constituye un riesgo para el patrimonio del avalista. Si no tenía la capacidad de pagar la deuda del avalado, el acreedor podía disponer de los bienes que habían constituido ese aval.

Existen avales para muchos tipos de compromisos: un préstamo, la financiación de una vivienda, un coche, una tarjeta de crédito o para el alquiler de casa o apartamento. Actualmente, es posible cancelar un aval gracias al trabajo que realiza el equipo de LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados.

Sobre la empresa LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados es un despacho de abogados que brinda asesoramiento jurídico a personas físicas, autónomos y a empresarios que pasan por dificultades económicas. Se han especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, a través de la cual miles de españoles han logrado superar situaciones adversas.

Al ser un despacho que se mantiene actualizado con las últimas disposiciones legales en cuanto al pago de compromisos, ha logrado muchos casos de éxito. Algunos de ellos aparecen reseñados en su sitio web. Esto les ha permitido posicionarse como uno de los despachos más solicitados, por lo que tienen oficinas en Albacete, Alicante, Valladolid, Puerto Sagunto, Barcelona, Sax y Murcia. También tienen pendiente la apertura en Madrid centro, Córdoba y Ciudad Real.

LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados respalda a sus clientes para apelar el pago de cláusulas abusivas y tarjetas revolving.Igualmente, han logrado aplazamientos en el pago de impuestos y otras deudas con entidades públicas y asesorar cuando se enfrentan demandas por compromisos pendientes. Aseguran que, mediante su asesoramiento, es posible liberarse de los avales que pueden amenazar el patrimonio.



