Llarcó recomienda la línea australiana Evo Fabuloso para mantener rubios y mechas brillantes esta nueva temporada Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La forma en la que una persona lucirá su cabellera dependerá directamente de los productos que utilice para el lavado y acondicionado del cabello y cuero cabelludo. Entre las líneas recomendadas por la tienda online Llarcó se encuentra la de la firma australiana Evo Fabuloso, reconocida por sus artículos de gran calidad para el cuidado del pelo rubio y de otros tipos de pelo.

En Llarcó, es posible comprar productos de peluquería profesional de primeras marcas y acceder a lo último en materia de atención capilar. La tienda online pertenece a un salón autorizado para vender todas las líneas que comercializa, lo cual significa una garantía total de autenticidad. Los envíos son gratuitos a partir de los 49 euros y la entrega tarda entre 24 y 48 horas laborables, a cualquier punto de la península.

Productos perfectos para pelo rubio de la mano de Evo Fabuloso La línea Evo Fabuloso Platinum Blonde incluye un champú y un acondicionador que funcionan como un tratamiento de belleza que es una de las recomendaciones destacadas de la tienda Llarcó. Evo Fabuloso es una marca australiana de vanguardia que, en la actualidad, lidera un movimiento global de salones, estilistas y librepensadores que desafían al status quo. Sus productos de belleza suponen un cambio respetuoso de las personas y del planeta.

De esta manera, uno de los mejores champús del mercado, especialmente diseñado para pelo rubio, es el champú violeta de Evo Fabuloso. Con su aplicación, es posible lograr una limpieza delicada que neutraliza los tonos cobrizos y amarillos o cálidos. Utilizar este producto significa un baño revitalizador para el cabello. No contiene sulfatos, parabenos ni gluten y su perfume es exquisito. El uso del champú se combina con el acondicionador de la misma línea, que cuida, matiza y elimina tonos cálidos en pelo rubio y también en todo tipo de cabellos.

Los cabellos rubios, ya sean naturales o teñidos, necesitan de champús específicos para su cuidado. De esta manera, se logra resaltar el color, matizar reflejos dorados y evitar el oscurecimiento. Además, los productos Evo Fabuloso fortalecen y revitalizan el pelo. También lo suaviza, fortalece y multiplica su volumen.

En la tienda online de Llarcó, uno de los sitios web referentes, con algunas de las mejores firmas de peluquería profesional, también se pueden comprar otras marcas con líneas especiales para el cuidado del cabello rubio, como la Ultraviolet de Kérastase, la Pure Light de Icon, la Blonde Perfecting Purple de Moroccanoil y los champús violetas Stop Yellow y Stop Orange de Montibello.

Otros consejos para lucir una cabellera rubia perfecta Los especialistas recomiendan aportar un agregado de hidratación al cabello. Esto se puede lograr con la aplicación una vez por semana de una mascarilla capilar. Los productos que ofrecen mejores resultados para los pelos rubios son los que aportan una hidratación muy intensa, como las mascarillas de la marca Evo Fabuloso.

Otro de los cuidados fundamentales para las personas de pelo rubio es el que se relaciona con la exposición solar. Si el cabello no está protegido, puede ser dañado profundamente por las radiaciones.

A través de la tienda online Llarcó, es posible conseguir algunos de los mejores productos disponibles en el mercado, para lucir un pelo rubio espléndido, brillante y atractivo. Para comprarlos, simplemente se debe acceder a la dirección web de Llarcó.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.