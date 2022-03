Baie Car y su oferta de ventanas camper Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En algunos casos, vehículos como las furgonetas camper requieren del añadido de una ventana para ganar iluminación y ventilación. Es muy importante que el producto que se coloque sea de primera calidad para que el impacto sobre la capacidad de aislamiento del ambiente interior sea nulo o mínimo.

En este sentido, Baie Car ofrece unas de las mejores ventanas camper del mercado, homologadas por las normas ECE 43R para furgonetas, caravanas y otros vehículos. La empresa cuenta en su catálogo con productos de alta calidad y dispone de un servicio dinámico que logra cumplir todas las expectativas y demandas de los clientes.

Baie Car dispone de ventanas camper de alta calidad Dentro de las opciones de ventanas camper que ofrece Baie Car, el modelo de corredera de 800 por 400 milímetros con aberturas dobles horizontales es una de las más destacadas. Como sucede con todos los artículos del catálogo de la empresa, esta ventana cumple con todas las normativas vigentes y está fabricada con materiales sumamente resistentes.

Los marcos interiores y exteriores son de aluminio. A su vez, el vidrio que cumple con la homologación europea 43R es muy resistente y viene con un tintado del 20 %. El producto es fácil de montar y puede colocarse con pegamento polímero SABA 720. A propósito, en el canal de YouTube de la empresa es posible acceder a distintos vídeos que contienen explicaciones y consejos para poder instalar todas las ventanas de la forma más práctica y segura.

¿Qué ventajas ofrecen los productos de Baie Car? La ventana corredera 800 x 400 de Baie Car no sobresale del vehículo al abrirla, por lo que puede ser usada en cualquier situación que sea necesaria. Es muy adecuada si van a viajar pasajeros en la parte de atrás porque pueden abrirla o cerrarla a gusto mientras el vehículo está en circulación.

Para que una furgoneta camper o caravana promedio cuente con una correcta circulación del aire se suele recomendar la instalación de dos ventanas y una claraboya, otros de los productos disponibles en el catálogo de Camper. En particular, la claraboya contribuye a que el aire caliente salga con facilidad.

Por lo general, las ventanas camper se colocan cerca de la cocina y del baño. Esto es así para ventilar los humos, los olores y el vapor que se producen al cocinar y cuando se utiliza el sanitario.

El sitio web de Baie Car también funciona como una tienda online en la que es posible acceder a todos los productos mencionados. Además, se ofrecen complementos como el pegamento y refuerzos para las ventanas. En los pedidos que superan los 300 euros, los envíos son gratis. Las ventanas camper de Baie Car son una gran opción para acondicionar furgonetas y caravanas y así poder disfrutarlas al máximo.



