Tu Psicoayuda ofrece herramientas para superar la ansiedad y el miedo a la muerte

viernes, 18 de marzo de 2022

La terapia psicológica no siempre brinda la ayuda que merece en la vida de las personas. Se trata de una guía para que los seres humanos resuelvan sus problemas, miedos e inseguridades, por eso es necesario apostar por tratamientos eficaces.

Con la dirección de la psicóloga Ana María Hernández, los centros de Tu Psicoayuda, ubicados en la zona de Paterna y en Valencia capital, brindan un excelente servicio profesional con absoluta discreción para el paciente. Condiciones como el trastorno de ansiedad o el miedo a la muerte son algunos de los temas que reciben atención en el establecimiento.

La pandemia produjo efectos psicológicos adversos que afectaron el bienestar de las personas El aislamiento obligatorio, sumado a la dramática situación ocurrida como consecuencia de la pandemia de COVID-19, causaron efectos psicológicos complejos en las personas. Dos de los trastornos más comunes presentados en este contexto son la ansiedad y el miedo a la muerte.

La ansiedad se caracteriza por la aparición de un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que se presentan en el cuerpo de forma descontrolada ante un estímulo que genera temor. Si bien la ansiedad es una respuesta positiva del organismo ante situaciones de alerta, su presencia constante y desmedida es perjudicial para el ser humano.

En la misma línea, el miedo a la muerte es un instinto básico de los seres humanos, ya que se relaciona con comportamientos instintivos. El miedo permanente a la muerte es una fobia compleja porque tiene consecuencias de mayor alcance que no son fáciles de evitar, a diferencia de las fobias específicas. En consecuencia, la asesoría de especialistas es imprescindible para superar ambas condiciones.

¿Qué servicios ofrece el centro de psicología Tu Psicoayuda? Aparte de la terapia, los profesionales de Tu Psicoayuda están disponibles para trabajar en el cumplimiento de objetivos vitales, laborales o deportivos.La terapia de pareja, por ejemplo, es una herramienta útil para mejorar las relaciones cuando existen problemas que atentan contra la armonía de la relación.

Otros servicios como la mediación o el coaching también se encuentran dentro de las opciones que los clientes tienen para solucionar sus conflictos. Con la mediación, los pacientes aprenden técnicas para trabajar su paciencia y voluntad en la resolución de conflictos. Mientras que las técnicas de coaching permiten alcanzar las metas personales propuestas por cada individuo.

Sin importar si se trata de problemas de autoestima, adicciones, fobias de cualquier tipo, depresión o cualquier otro síntoma, el equipo de especialistas del centro psicológico se concentra en ofrecer una solución. Su misión es informar al paciente de que cualquier problema tratable tiene solución y que es perfectamente normal presentar síntomas de este tipo.

Los tratamientos psicológicos de Tu Psicoayuda consisten en dotar de herramientas emocionales que paralicen la aparición de trastornos como la ansiedad o el miedo a la muerte.



