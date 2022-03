Las deliciosas croquetas caseras de Vic Brasería Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Dentro de la extensa variedad de opciones que ofrece la gastronomía española, la comida catalana se posiciona como una de las favoritas, ya que se caracteriza por su composición de sabores y diferentes alternativas capaces de satisfacer el gusto incluso de los paladares más exigentes. Es por ello que los restaurantes de comida catalana cada vez son más concurridos.

En Barcelona, uno de los espacios gastronómicos más destacados es Vic Brasería, un restaurante inspirado en la auténtica comida catalana cuya característica principal es un amplio menú con diferentes opciones de comidas y entrantes, siendo uno de los más solicitados las croquetas caseras.

Variedad de platos y entremeses Un sabor particular y el uso de productos de la más alta calidad son dos de los principales aspectos en los que Vic Brasería ha enfocado sus servicios. Este restaurante ubicado en el corazón de Barcelona brinda a los comensales la posibilidad de encontrar en su menú una opción ajustada a sus preferencias, ya que cuenta con más de 50 platos diferentes, divididos por categorías, entre entremeses y platos principales.

Además de la carne y las verduras a la brasa, que son los dos platos más solicitados, las croquetas caseras ubicadas en la sección de picoteo es otra de las opciones que no pasa desapercibida en este local gastronómico. Esto se debe a que además de su exquisito sabor, están elaboradas sin gluten y sin lactosa.

Otro de los aspectos que ha logrado distinguir a Vic Brasería es su afán de ofrecer platos que además de un exquisito sabor, destaquen como una opción de comida saludable y de calidad, es por ello que todas sus comidas son elaboradas a la brasa, lo que permite obtener mayores beneficios de este proceso de cocción.

Comidas ajustadas a las preferencias de cada cliente Como especialistas con años de experiencia en el sector gastronómico, el equipo de Vic Brasería se ha propuesto la meta de tener una alternativa de comida para todo tipo de paladar. Es por ello que dentro de su menú cuentan con diferentes tipos de preparaciones que permitan a sus clientes satisfacer sus expectativas mientras disfrutan de auténtica comida catalana a la brasa.

En este contexto, Vic Brasería cuenta con muchas opciones de platos sin gluten para personas celíacas, así como también opciones veganas y vegetarianas. Adicionalmente, los clientes pueden seleccionar el estilo de preparación de su preferencia entre barbacoa catalana o parrillada.

La calidad en servicio y sabor de sus platos, además de la frescura en cada uno de los productos utilizados, permite a este restaurante gozar de gran popularidad entre la población de Barcelona, convirtiéndose en una referencia gastronómica para quienes desean degustar el sabor original de la comida catalana tradicional.



