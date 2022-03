Alquiler de barco entero o por plazas con Navega y Comparte Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

A simple vista, la opción de alquilar un barco durante las vacaciones puede parecer un plan sumamente caro y exclusivo. Pero, a partir del surgimiento de la plataforma Navega y Comparte, esta realidad cambió y ahora navegar está al alcance de mucha más gente.

Este negocio ha logrado que el mar sea más accesible para todas las personas que lo quieren disfrutar a través de una experiencia náutica. Hay varias opciones para navegar compartiendo gastos. Se puede acceder al sistema de alquiler de barco por plazas, reservando únicamente una plaza, dos o las que se necesiten, o se puede alquilar el barco entero, con o sin patrón, y publicar si queda alguna plaza el libre para que salga más económico el viaje.

Con Navega y Comparte, alquiler de barco entero con patrón El alquiler de barcos con patrón ofrece distintas posibilidades de disfrutar de las vacaciones en el mar. Si no se tiene mucha experiencia, es sin duda la mejor opción, ya que será el patrón profesional el que se encargue de controlar las condiciones meteorológicas y aconsejar sobre los mejores lugares. También está la opción de contratar un/a hostess, que se ocupa de las comidas y de la limpieza a bordo.

Si queda alguna plaza libre, siempre se puede publicar en la plataforma para compartir barco y gastos con otras personas. De esta manera, alguien que desea tomarse unas vacaciones y no tiene un grupo con quien compartirlas accede a un viaje náutico. Para que el viaje sea lo más agradable posible, es importante que los usuarios rellenen detalladamente su perfil público en la web de Navega y Comparte para que sea más fácil encontrar a gente para navegar, con la que haya afinidad.

Existen distintos tipos de viajes y la idea de la plataforma es conectar a personas con los mismos gustos. De esta manera, hay quienes prefieren fondear en calas mientras otros eligen atracar en un puerto. El estilo de cada viaje es diferente. En el mismo sentido, los usuarios aportan datos como su experiencia en el mar, si son o no fumadores, si viajan en pareja o con amigos y otros detalles que quieran compartir. Resulta importante coincidir con los compañeros de viaje, ya que el espacio en los barcos es reducido.

Cómo compartir barco Los patrones particulares que disponen de un barco en propiedad o en alquiler también pueden publicar una viaje para compartir experiencias con otros aficionados a la navegación. En estos casos de patrones particulares, no puede haber beneficio económico. Las personas que se sumen al viaje lo hacen de manera gratuita o aportando un dinero para los gastos de la travesía. Se trata de una forma de conectar a personas que quieren compartir experiencias, tareas y gastos.

A través de las distintas opciones que ofrece la plataforma colaborativa Navega y Comparte, navegar puede ser barato. De esta manera, las vacaciones en el mar están al alcance de todas las personas que se quieran lanzar a la aventura.



