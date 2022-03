Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona facilitan la realización de trámites tras el fallecimiento de un ser querido Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Tras la muerte de una persona, deben realizarse una serie de trámites que incluyen la elección del servicio funerario y del tipo de despedida. Las creencias religiosas y los aspectos culturales del fallecido y su familia tienen mucho peso en la toma de estas decisiones.

Otras gestiones a considerar están relacionadas con la parte jurídica, incluidos los registros del acta de defunción, las licencias de inhumación o incineración, entre otros. A menudo, esto resulta pesado y desagradable para los familiares debido a la situación de dolor que están atravesando. Sin embargo, en Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona facilitan la realización de estos trámites con su servicio de asesoría jurídica.

¿Tanatorios Pamplona? Además de cargar con el peso de la pérdida de un ser querido, en el mismo momento del fallecimiento, los familiares deben ocuparse de diversas gestiones. Antes y durante el funeral, se requiere la obtención de documentos para poder organizar el sepelio. En general, los servicios de los tanatorios no incluyen asesoría jurídica ni gestión de papeleo. En cambio, este es uno de los valores diferenciales de Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona con respecto a otros establecimientos.

En este tanatorio de Pamplona, prestan servicio de gestoría y tramitación de documentos. Uno de los más urgentes, siendo necesaria su presentación en el registro civil después de 24 horas del fallecimiento, es el acta de defunción. En Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona, se encargan de asesorar a los familiares del difunto en la obtención y registro de este certificado. También se encargan de la gestión de licencias de inhumación o cremación, las cuales autorizan a enterrar o quemar el cadáver. La importancia de estos documentos radica en que sin su presencia no se puede dar inicio a la celebración del funeral.

Cabe resaltar que la asesoría jurídica y los trámites de documentos por parte de Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona no representan un coste adicional. Estas gestiones se incluyen de manera gratuita en los servicios prestados por el tanatorio.

¿Cuánto cuesta un entierro? Uno de los aspectos característicos de este tanatorio en Pamplona son sus precios. Su servicio más económico es el de incineración, cuyo coste base es de 1.799 €. Afirman tener los servicios más económicos del mercado, tan es así que disponen de una garantía de mejor precio. En ella, establecen que, de encontrar un coste más barato, devuelven al cliente el doble de la diferencia. Con esta garantía, brindan total tranquilidad al contratar sus servicios, asegurando un ahorro en dinero y tiempo, al no tener que buscar otras opciones.

Contar con los servicios de Tanatorios BUENOS PRECIOS | Iruña-Pamplona facilita la realización de trámites y abarata los gastos de los funerales. Se perfilan como una buena opción en Pamplona para tener mayor tranquilidad en momentos tan difíciles como el fallecimiento de un ser querido.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.