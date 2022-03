Albert Puig Santaulária y Gerard Donat Meseguer, los jóvenes que están detrás de la revolucionaria empresa Help It

En ocasiones, todo el mundo en el día a día tiene tareas tediosas a realizar y urgencias que limitan el tiempo de las personas y preocupan a estas. Help It es una plataforma que soluciona con una atención personalizada cualquier tipo de cosa que se pueda imaginar y necesitar. Desde ir a casa a ayudar a encontrar el DNI de una persona que lo necesite que tiene un vuelo en unas horas, a realizar gestiones, a satisfacer urgencias del día a día, hasta la realización de tareas tediosas.

Esta propuesta nace precisamente para dar respuesta a estas situaciones, junto a los cofundadores de esta empresa, Albert Puig Santaulária y Gerard Donat Meseguer, son los jóvenes emprendedores que están detrás de esta plataforma que está revolucionando y creando un gran impacto en la vida de las personas, con las soluciones personalizadas de cualquier tipo de problema.

Una alternativa que facilita la vida de las personas Help It es una plataforma que está dedicada a optimizar y facilitar la vida cotidiana de las personas, contribuyendo a su bienestar y haciendo ahorrar tiempo a la vida de las personas. Ante las vidas ajetreadas que se llevan en occidente y el poco tiempo para lo que realmente importa y las preocupaciones que hay en el día a día, los cofundadores de esta empresa pensaron en una alternativa que ayudara a las personas a encontrar soluciones a sus requerimientos en un solo lugar, por ello, gracias a su experiencia en marketing digital y otros emprendimientos, han decidido crear Help It. Desde el Área Metropolitana de Barcelona han surgido los primeros usuarios y han manifestado sentirse satisfechos con la calidad del servicio que han recibido y la facilidad para gestionar cualquier solicitud.

Jóvenes emprendedores visionarios Albert Puig Santaulária y Gerard Donat Meseguer son los jóvenes emprendedores que han tenido la visión de proveer de soluciones y empezar a impactar y a miles de personas de facilitar sus vidas con tan solo unos clics. Albert Puig Santaulária ha aprovechado toda la experiencia en Growth Marketing Digital que ha logrado cultivar en organizaciones como OVO Energy como Ex Digital Marketing Manager, Ogilvy, y también en el puesto de cofundador de la agencia Apunto Growth Agency S.L., con casos de éxito importantes. Por su parte, Donat Meseguer también ha estado vinculado en Business Management, con su experiencia anterior ha realizado aportes importantes para la creación y puesta en marcha de Help It desde un punto de vista operativo y financiero y para poder ofrecer el mejor satisfacción a los clientes. Ambos han trabajado para crear esta organización para ayudar con cualquier problema a los ciudadanos. Actualmente, se encuentran enfocados en cerrar una importante financiación que permitirá llevar a Help It a ayudar a todos los españoles, más allá de Barcelona siguiendo con su expansión.