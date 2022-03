Fin de los ERTE para las empresas, por Mindhead Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El Gobierno acordó una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que las empresas afectadas por la crisis del Covid-19 puedan mantener a sus trabajadores bajo este esquema de protección, al menos, hasta el 1 de abril.

Si bien en 2021 la actividad económica registrada fue superior a la de 2020, muchas empresas todavía no logran recuperarse del impacto de la pandemia. Otras directamente cerraron sus puertas. Las compañías que se encuentran en dificultades financieras o en concurso de acreedores pueden acceder a los servicios de asesoría de la firma Mindhead, que cuenta con un equipo integrado por empresarios con una amplia experiencia.

El impacto moderado de los ERTE La pandemia golpeó duramente a muchas empresas. La implementación de los ERTE no fue suficiente para evitar el cierre definitivo del 5 % de las empresas españolas. Uno de los sectores más afectados fue el de las pymes. El 29 % de este tipo de negocios recurrió a los ERTE que afectaron al 27 % de sus trabajadores. El 85 % de los trabajadores pudo recuperar su empleo, pero el 15 % restante no logró evitar el cese.

Ante esta situación, distintas voces del sector empresarial pidieron medidas más profundas como una reducción de los costes de la Seguridad Social. Recientemente, en los últimos días, el Ministerio de Hacienda anunció una rebaja para los autónomos, que en algunos casos llegará al 7 %. Esta medida tiene un impacto muy limitado o prácticamente nulo para las empresas afectadas por la crisis.

Si bien los ERTE se mantienen, las bonificaciones son cada vez menores. Antes eran del 80 % para las empresas que planteaban planes de formación para sus empleados. Ahora son del 60 %.

En líneas generales, los nuevos ERTE que estarán vigentes, al menos, hasta Semana Santa tienen una reducción del 20 % con respecto a las condiciones que regían hasta que dictaminó la nueva prórroga.

Mindhead: asesoría para que las empresas logren mayor liquidez La reducción de las ayudas por parte del Estado deja a la mayoría de las empresas en un escenario en el que deben valerse por sí mismas. Con el apoyo de la consultora estratégica Mindhead es posible lograr el sustento necesario para frenar la caída y comenzar a crecer nuevamente.

La firma brinda servicios de asesoramiento a empresas que atraviesan dificultades o ya están inmersas en un proceso de concurso de acreedores. Una de las soluciones posibles es la búsqueda de financiación alternativa para ganar liquidez y dar un paso hacia adelante. La consultora también orienta a sus clientes para que puedan incrementar sus ventas y aprovechar las oportunidades.

Con el respaldo y los servicios de asesoría de la consultora estratégica Mindhead las empresas encuentran una manera de dejar atrás la crisis para retomar la vía de crecimiento.



