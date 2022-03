Global Estudiante expone las ventajas de abrir una cuenta bancaria para estudiantes extranjeros en España Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La apertura de una cuenta bancaria para estudiantes extranjeros en España es un proceso que puede realizarse desde su país de origen, en manos de agencias como Global Estudiante.

Ubicada en Barcelona y que atiende clientes para toda España, la empresa cuenta con más de nueve años de experiencia en la atención integral de las necesidades de estudiantes y familiares. Con el acompañamiento de los asesores de la empresa, los solicitantes foráneos que residan en cualquier lugar de la nación podrán aprovechar las múltiples ventajas de adquirir este servicio.

Comodidad y ahorro desde el comienzo La normativa de los bancos en España establece que solo es posible abrir una cuenta con el documento de identificación como residente, conocido como NIE. Aunque el estudiante ha tramitado su estancia y formación en la universidad correspondiente, al llegar no cuenta con este documento, cuya emisión puede tardar hasta tres meses.

Las alianzas que ha logrado la agencia con algunos bancos permiten que el extranjero pueda solicitar la apertura de la cuenta desde su país de origen. El procedimiento se realiza a través de la página web de Global Estudiante de forma rápida y sencilla,rellenando un formulario y con el envío de algunos documentos. Al llegar a territorio español, el solicitante solo debe asistir a la cita pautada con la entidad, para firmar la apertura de la cuenta y recibir las tarjetas necesarias para realizar los movimientos.

Contar con este beneficio brinda al usuario la oportunidad de ahorrar al no tener que pagar las comisiones que la banca cobra por transacciones con entidades internacionales. Además, desde el momento de su llegada al país, el estudiante comienza a crear un historial crediticio que será indispensable para rentar una vivienda y contratar servicios.

Una recomendación importante de los asesores de esta empresa de servicios y asesoría integral es que el extranjero tome en cuenta la prohibición legal de depositar en cuentas españolas más de 300 euros.Por tal razón, debe realizar o recibir trasferencias desde las cuentas de su país hacia la nueva.

Interesados por la calidad de vida de sus clientes La atención personalizada es uno de los valores distintivos del accionar de este grupo de profesionales. La agencia funciona como un enlace que genera valor a la oferta académica española al garantizar un excelente servicio a los estudiantes y respaldo a los consulados. La contratación del seguro médico ilimitado, sin copagos ni carencias, que se requiere para gestionar el visado, es otro de los servicios destacados en la labor de Global Estudiante.

Todas las garantías de éxito en la atención integral a quienes optan por acceder a la educación de calidad, los bajos costes de la vida y las maravillas artísticas y culturales de España ofrece esta compañía comprometida con el bienestar de sus clientes.



