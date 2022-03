¿Por qué y para qué fundó Cristo su Iglesia?

El Salvador anunciado nació en un pesebre, y los primeros informados fueron unos humildes pastores. No nació en un palacio sino en un pobre portal y unos humildes pastores fueron los primeros en recibir la noticia. Después de este breve relato queda manifiesto que sin humildad no podremos experimentar la paz, el gozo, la alegría que había en un pobre portal.

Mi Reino no es de este mundo y así podemos comprender como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero si no nos apoyamos en el poder de Dios, en su Infinito Amor y Misericordia, no experimentaremos la paz, el gozo y la alegría como aquellos humildes pastores. Humildad no significa pobreza material, sino una fe plena en Cristo Jesús, Salvador del Hombre, que nos libró de la esclavitud del pecado y nos hizo participes de su propia Vida Divina.

Y a través de los siglos muchos millones de persona, desde reyes a vasallos, de ricos a pobres, de sabios a ignorantes, su vida estaba fundada en la fe de Cristo, Hijo de Dios y Dios como su Padre. Han pasado los siglos, esta Iglesia ya está presente en todo el mudo, y actualmente los países más ricos y que eran cristianos, han abandonado su fe, ya no necesitan de El.

Sin vida de oración es imposible tener fe, tendremos muchos bienes materiales, mucho poder, mucho halago del mundo pero seremos los más pobres porque sin vida de oración, que es hablar con Dios, nos faltará lo más importante, no participaremos de esa paz y esperanza, que se muestra con toda plenitud en Cristo presente en la Cruz y en la Divina Eucaristía. Tenemos la mejor de las Madres, la Santísima Virgen que aún siendo hijos rebeldes cuida por cada uno de nosotros Y no olvidemos que por muy prospera que sea nuestra vida en el orden material, somos frágiles y vulnerables y todos, sin excepción tenemos que morir.

¿Qué juicio mereceremos de El? Pero por muy pecadores que seamos no olvidemos que aquel ladrón que estaba crucificado con Jesús, creyó en Cristo y se arrepintió, y escucho la frase más gozosa que puede oír una persona: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.