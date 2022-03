¿Cómplices de genocidio? Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 18 de marzo de 2022, 08:26 h (CET) Resulta interesante lo que está sucediendo en el mundo: ” Por un lado tenemos los que están a favor EE.UU. y la UE y por otro, los que estamos a favor de Rusia. Los del primer grupo, que son mayoría gracias a la tele, a los medios y al Gobierno, apoyan valores tan altos como son los derechos humanos, la libertad, la democracia... Los que estamos con Rusia, atendemos a su derecho de defenderse del peligro que supone el establecimiento de la OTAN en sus fronteras, la defensa de la zona de Donbass y que Ucrania tenía un conflicto abierto en su territorio y por lo tanto, sus deseos de entrar en la alianza son sospechosos de querer machacar aún más a Donetsk y Lugansk. Qué, por cierto, las cifras oficiales de muertos superan la ridícula cifra de 13000, entre niños, adolescentes, mujeres embarazadas y sin embarazar, ancianos y hombres.

En las plazas de Donbass, existen unas placas que les llaman "la placa de los ángeles" ¿a qué no se imaginan por qué? Supongamos que de aquí a un tiempo se le reconoce a Rusia sus demandas, ¿Cómo quedaríamos? ¿Cuál sería la palabra que aglomerase lo que hemos hecho entre todos? ¿Qué les parece la de cómplices de un genocidio? Hay que tener en cuenta que les hemos mandado armas para que los peluqueros, barrenderos, camareros, etc., se enfrenten a profesionales militares.

Qué no se nos olvide, entonces, en el caso de que Rusia tenga razón y yo así estoy convencido de ello, somos culpables de haber matado a cientos de personas inocentes y de haber destruido un país.

