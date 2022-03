La importancia de la seguridad antispam para el correo electrónico, por Aclass Internet Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 18:12 h (CET)

Los e-mails siguen siendo un elemento importante y muy utilizado dentro de la comunicación corporativa. Pese a la creciente tendencia hacia la mensajería instantánea, el correo electrónico es el canal online principal para tratar las comunicaciones y las formalidades más importantes.

El extendido uso que se hace de este medio en las empresas lo han convertido en un blanco para el envío de propaganda no autorizada o spam e incluso para el envío de phishing. De allí, la importancia de contar con seguridad antispampara correo electrónico, la cual se puede conseguir a través de empresas especializadas en ello, como Aclass Internet.

Contar con seguridad antispam para el correo electrónico Actualmente, se envían cada día miles y miles de correos no deseados, que se entregan en los e-mails de miles de personas. La importancia de contar con un eficiente sistema antispam es que su uso ofrece beneficios, tales como un correcto filtro de mensajes de entrada, garantiza la protección de los archivos empresariales adjuntos a un e-mail y, además, protege al ordenador frente a virus que puedan entrar a través de correo spam. Por otro lado, este sistema también asegura que el correo electrónico corporativo de una empresa está siendo protegido y manejado por profesionales expertos. Lo que quiere decir que los errores o daños en el sistema serán prácticamente inexistentes. Los creadores de correos spam seguirán estando allí, pero con un sistema de filtrado antispam será casi imposible que estos lleguen al correo electrónico y mucho menos que puedan causar problemas al usuario.

Máxima efectividad en filtrado antispam La compañía Aclass Internet, con más de 20 años de experiencia, es especialista en ofrecer servicio antispam avanzado y de alta calidad. Se diferencia de otras compañías del sector, no solo por la gran efectividad de su sistema, sino que además permite contar con filtro de correos no deseados sin la necesidad de instalar o comprar equipos costosos. Lo que hace la compañía es implementar las técnicas más avanzadas de búsqueda de spam, así como códigos maliciosos. Todo esto, lo realizan basándose en un software libre y técnicas propias que han demostrado su efectividad en cientos de clientes a lo largo de sus años de trayectoria. Concretamente, el sistema se llama Spamter y puede reducir la entrada de correos basura en el e-mail de sus usuarios hasta en un 95 %, reduciendo considerablemente los riesgos de virus, phishing u otras vulneraciones a la seguridad.

A día de hoy, ya son más de 1.100 los clientes que han afirmado estar satisfechos con este servicio de protección, más de 4.500 correos filtrados cada hora y una cifra de dominios protegidos que supera los 3.000. Los correos no se pierden con falsos positivos, puesto que se guardan durante 15 días para su recuperación. Por último, Spamter incorpora un panel de control para ver el registro de su actividad, facilitar el análisis de correos sospechosos y acceso a soporte técnico para resolver dudas en incidencias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.