Amueblar la habitación de los más pequeños con Buychester

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:29 h (CET)

Amueblar el sitio donde se unen el descanso, el juego y el aprendizaje de los más pequeños de la casa es uno de los aspectos más importantes a la hora de decorar un hogar.

En el marketplace Buychester, las familias de toda España pueden encontrar todo lo necesario para dar vida a la habitación de los más pequeños con muebles infantiles de la manera más confortable y funcional.

Gran variedad de opciones con un concepto sostenible La plataforma agrupa más de 25 proveedores y dispone de un catálogo con 20.000 referencias que cubren todo lo necesario para decorar cada rincón de la casa, desde muebles y accesorios hasta electrodomésticos. Entre las categorías que ofrece, destaca la colección Kids, con hermosas piezas que alegrarán los días de niños y niñas.

Entre las recomendaciones de los especialistas en decoración del equipo de Buychester, destaca la necesidad de que la habitación infantil esté dotada de una mesa y varias sillas donde los pequeños puedan tener juegos de mesa, pintar o hacer sus deberes. Asimismo, el catálogo de la tienda online dispone de muebles tipo baúl, para que los niños aprendan a guardar sus juguetes o libros en su lugar.

Para cuando los amigos se quedan a dormir, las camas de madera o plegables también se encuentran en el catálogo, al igual que las sillas de polipropileno con divertidas formas, como los modelos Puppy dog, Dumbo, Van Gogh, etc. Los taburetes y sillas plegables también son una buena adquisición cuando se desea aprovechar al máximo el espacio.

En todos los productos ofrecidos en la web, Buychester demuestra su propósito de mantenerse en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, basados en impulsar un modelo de economía circular. De esta intención, nace la venta de productos “Preloved” o reacondicionados, ya disfrutados por otros clientes. Las piezas identificadas con este distintivo se encuentran en perfectas condiciones y tienen la gran ventaja de ser ofrecidas a precios sumamente atractivos.

Una experiencia nueva de compra y envío Los fundadores de Buychester, Ignacio Posadas (CEO) y Adolfo Delibes (CPO), crearon un concepto que optimiza el tiempo y los recursos invertidos por el cliente al hacer las compras para amueblar una vivienda o redecorarla. Esto se logra mejorando la precisión en búsqueda de los muebles en el sitio web, así como en su transporte y montaje. Se pueden comprar más de 25.000 muebles de diferentes proveedores, así como decoración y electrodomésticos.

El cliente puede contratar el servicio Hands Free, para no preocuparse por nada y contar con la llegada de toda la mercancía el mismo día, y con un montaje realizado por expertos.

En colores suaves o vibrantes, los elementos que la tienda propone para amueblar la habitación de los niños conforman un concepto práctico y vanguardista. Así, Buychester se mantiene siempre actualizado a las últimas tendencias en decoración, más aún cuando se trata de alegrar la vida de los niños con las habitaciones más cómodas y funcionales.



