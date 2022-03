La digitalización del sector funerario de la mano de Interfunerarias Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:13 h (CET)

Desde hace varios años, la digitalización se ha convertido en un elemento presente en diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, la pandemia del covid-19 ha acelerado aún más la inclusión de las nuevas tecnologías en todos los sectores.

En este contexto, el sector funerario se ha sumado a esta realidad, ya que numerosas empresas en este han adoptado innovaciones tecnológicas con el objetivo de satisfacer así las demandas de sus clientes en las diferentes prestaciones de servicio.

Lo verdaderamente significativo es que se trata de un sector muy tradicional donde no suelen acontecer grandes avances.

En ese sentido, los especialistas de Interfunerarias señalan que las nuevas herramientas permiten mejorar la calidad de atención y agilizar los procesos de contratación utilizando la metodología online.

Ventajas de la digitalización en la industria funeraria Una realidad que vive el mundo actualmente es la transformación tecnológica, no solo en los hábitos de consumo, sino propiamente, en la vida de una persona. Esto ha obligado a las empresas a tener presencia en el mundo digital, adaptando sus productos y servicios a esta nueva forma de vida.

Dentro del gran número de empresas que se suma a la digitalización se encuentran las de servicios funerarios. Esta incorporación no es solo por necesidad, sino también como una manera de mantenerse a la vanguardia tecnológica y competir en un sector que, aunque aparentemente anclado en la gestión tradicional, se ha visto abocado a la innovación.

Los expertos de Interfunerarias aseguran que este proceso ha sumado numerosas ventajas al sector, destacando entre ellas la posibilidad de ofrecer mayor comodidad a los familiares a la hora de solicitar un servicio funerario a través de internet.

Asimismo, señalan que la innovación digital permite gestionar los servicios funerarios de una forma más efectiva, facilitando la atención de los usuarios de una forma más organizada, un tema que durante la pandemia se dificultó por el alto índice de decesos.

¿Por qué innovar los servicios funerarios? Además de tener presencia en el entorno digital mediante una página web o con el uso de las plataformas digitales como vías de contacto con clientes potenciales, el sector funerario también ha presentado un importante proceso de diversificación de sus servicios.

En la actualidad, es posible encontrar en internet empresas de servicios fúnebres cuya atención es permanente las 24 horas del día. Además, estas pueden brindar un presupuesto online de forma inmediata.

Bajo esta perspectiva, ser una funeraria digital es cada vez más razonable y necesario en el mundo actual. Este proceso se ha caracterizado no solo por responder a las necesidades sociales, sino que además, permite aumentar los servicios ofertados a los clientes, reduciendo al máximo los costes que esto implica.

Ante esto, los expertos coinciden en que la digitalización de las empresas en el sector funerario, supone una oportunidad de dar continuidad a este tipo de negocios y a su vez destacar en un entorno competitivo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.