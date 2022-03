¿Cuáles son los beneficios de acudir a un centro de día? Emprendedores de Hoy

Los centros de día de personas mayores son un recurso sociosanitario dirigido a las personas de ese colectivo con diferentes grados de dependencia y una gran variedad de patologías. A través de ellos, se les proporciona un programa de intervención adaptado a sus necesidades tras una valoración inicial, cuya meta es la mejora de su calidad de vida. Para asegurar que cumplan los criterios de idoneidad marcados por la Administración, estos centros están acreditados por la Comunidad de Madrid.

Zona de Socialización de Mayores y Rehabilitación Profesional Los centros de día son un recurso intermedio entre el domicilio y la residencia de mayores, que permite a aquellas personas con necesidades de atención sociosanitaria, permanecer en su casa, incluidos en su núcleo familiar próximo y con la mayor autonomía posible, a la vez que se benefician de los tratamientos grupales que se encuentran dentro de los servicios de este tipo de centros y se relacionan con otras personas.

Los centros de día trabajan tanto el área de autonomía del mayor, vinculado a las actividades básicas de la vida diaria, como el mantenimiento y preservación de las capacidades funcionales de estas personas. El objetivo de estos centros, como es el caso de Vitalia Alcalá de Henares, es prevenir el deterioro físico y cognitivo asociado, ya sea a la edad, o a determinadas patologías como el Parkinson, Alzheimer, Ictus, etc. No obstante, en los últimos años, Vitalia Alcalá de Henares se está enfocando también en el Envejecimiento Activo, ya que el equipo de profesionales de los que dispone, son los adecuados para intervenir en este tipo de perfiles.

Servicios y tratamientos Los servicios que se ofrecen en Vitalia Alcalá de Henares son muy diversos y están vinculados a distintas áreas de intervención:

Intervención en Áreas Básicas de Cuidados Hace referencia al cuidado y mantenimiento de la higiene, la alimentación e hidratación, entre otros.

Servicio de Neuropsicología Se promueve y facilita la socialización mediante las relaciones interpersonales como elemento humanizador. Este profesional proporciona asesoramiento a familias, realiza terapia e intervención grupal, estimulación cognitiva, descarga emocional y manejo conductual.

Servicio de Fisioterapia Se mantiene la condición física de base a través de ejercicios y movilización de todo el cuerpo, al mismo tiempo que se intenta mejora dicha condición en personas que han sufrido Ictus o cualquier otra patología que haya disminuido su funcionalidad de manera puntual o permanente.

Servicio de Médico y Enfermería Proveen de una valoración integral de forma periódica, revisan los tratamientos farmacológicos y controlan la toma de medicación. Además, proporcionan asistencia en procesos agudos, curas, etc.

Servicio de Terapia Ocupacional Incluye la realización de terapias grupales, como pueden ser psicomotricidad, ludoterapia, WII-terapia, actividades asistidas con animales, musicoterapia, risoterapia y salidas culturales.

Servicio de Ruta Básica para el apoyo logístico a las familias, el servicio de ruta acerca al mayor a su domicilio, en los horarios acordados previamente, en furgonetas debidamente adaptadas.

La estimulación cognitiva, la socialización y el mantenimiento de rutinas son fundamentales para mantener activos a los mayores y los centros de día son un recurso idóneo para lograrlo.



