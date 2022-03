Berrocar habla sobre la importancia de contar con un seguro a todo riesgo Emprendedores de Hoy

La adquisición de un coche suele acarrear gastos que a veces se escapan del panorama de los conductores. El seguro de conducción es uno de esos gastos que suelen no contemplarse en el momento de adquirir un vehículo, aun cuando es de suma importancia para transitar por carretera.

Por este motivo, el Grupo Berrocar se ha concentrado en llevar a cabo una oferta completa en el sector de la automoción que parte desde la compra del vehículo hasta la adquisición del seguro a todo riesgo, en especial si se busca asegurar coches seminuevos.

Una alternativa económica de movilidad El mercado de los coches de segunda mano ha tomado relevancia durante la crisis del 2007 y se posicionó prácticamente como la única solución de movilidad para los compradores, en un territorio donde la infraestructura prioriza el uso del vehículo particular sobre el transporte público.

Los coches usados significaron casi 2.000.000 de transferencias anuales desde el 2011 y siguen siendo una alternativa que contemplan con interés los compradores de vehículos en toda España. Este mercado maneja distintas categorías que varían, dependiendo la cantidad de tiempo, desde la fabricación de los vehículos. Los coches seminuevos, por ejemplo, son aquellos que no tienen más de 3 años de uso y son especialmente atractivos porque sus modelos son muy recientes, pero manejan precios más bajos que los ofrecidos en los establecimientos de venta de coches nuevos.

La importancia de adquirir un seguro a todo riesgo Aunque el mercado de coches usados y seminuevos maneja cifras relevantes en la compra y venta de vehículos, también es cierto que su adquisición presenta ciertos riesgos.

Un vehículo usado ya ha tenido cierta manipulación que impacta en sus especificaciones de fábrica y que puede generar anomalías en carretera si no se revisan desde el momento de la compra. Entre las desventajas más frecuentes en los vehículos usados se encuentran las posibles averías o vicios ocultos, tecnologías anticuadas, la imposibilidad de personalizar el coche y su situación fiscal.

Por esta razón, es de vital importancia adquirir un seguro a todo riesgo al mismo tiempo que se realiza la compra del vehículo, ya que este tipo de seguros funciona como un pase de prevención a posibles peligros de fallos mecánicos o accidentes de tránsito.

Berrocar garantiza que todos los coches seminuevos que ofrece cumplen con las características necesarias para circular de forma segura. Como complemento, Berrocar también cuenta con un completo paquete de seguros a todo riesgo que permite a los conductores transitar con la tranquilidad necesaria por todas las vías de España, mientras disfrutan de su experiencia de conducir en buen coche.

La compañía también asesora a los compradores desde el momento de la adquisición del vehículo hasta la compra del seguro, razón por la cual los servicios que ofrece son los preferidos por conductores de coches seminuevos en todo el país.



