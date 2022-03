¿Dónde es posible vender móviles usados y ganar dinero? Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 13:34 h (CET)

En la actualidad, las personas cambian de teléfono móvil con cierta frecuencia porque la tecnología se actualiza constantemente. En este marco, son muchos los usuarios que buscan dónde vender móviles usados, tanto para obtener algo de dinero por sus dispositivos viejos como para evitar la acumulación de estos en casa.

SaveShop es una excelente opción para quienes necesitan reciclar móviles. Se trata de una innovadora aplicación que brinda distintos servicios de forma ágil y cómoda, entre estos es posible vender los dispositivos viejos. El equipo de la empresa se encarga de recoger el teléfono para revisarlo y después de este simple proceso el cliente recibe su dinero.

SaveShop, una gran opción para vender móviles usados SaveShop es una empresa que se especializa en la reparación y reciclaje de teléfonos móviles. Esta firma utiliza la tecnología para brindar un mejor servicio a sus clientes, que no necesitarán salir de casa ni realizar desplazamientos, pudiendo conseguir dinero por los aparatos viejos de forma rápida y práctica.

Es recomendable que cuando un dispositivo cae en desuso sea vendido de forma inmediata, ya que el paso del tiempo deprecia su valor. Ahora bien, si el móvil se encuentra en buen estado es factible recibir un pago que signifique una diferencia. La reutilización de la tecnología es una tendencia actual y existen distintos mercados donde vender móviles utilizados.

Hay dos destinos posibles para un móvil viejo. El primero es el reacondicionamiento y la posterior venta. Hay profesionales que se dedican a reparar los dispositivos para que luego puedan ser adquiridos en el mercado de segunda mano. Esta es una buena opción para las personas que buscan acceder a un teléfono sin pagar tanto dinero. La otra posibilidad es reciclar móviles para extraer los metales preciosos y las piezas que pueden servir para fabricar nuevos productos.

La importancia de reutilizar móviles utilizados Por otra parte, los teléfonos móviles son considerados residuos peligrosos por su alto poder contaminante. Todos los dispositivos contienen plásticos y metales que pueden ser reutilizados, lo que significa un ahorro de energía y una menor extracción en materias primas que se obtienen de la naturaleza.

Por lo general, la placa de los circuitos contiene elementos como cobre, oro y cinc. Reciclar móviles para poder dar un nuevo destino a estos materiales es una acción que contribuye a reducir el impacto sobre el medioambiente.

SaveShop es la aplicación que permite vender móviles usados de forma ágil y sin moverse de casa. No solo se trata de obtener algo de dinero por un dispositivo que ya no va a ser usado, sino también de contribuir en el cuidado medioambiental.



