Cubiertas de piscinas para mantenerlas limpias durante todo el año con NewCover

jueves, 17 de marzo de 2022, 13:25 h (CET)

El ocio y el disfrute sin salir de casa han sido una de las constantes en los últimos años. La piscina se ha consolidado como un entorno idóneo para estar con seres queridos y pasar momentos agradables. Un problema actual referente a este tema es la distribución del espacio, la seguridad del mismo y la pulcritud.

Las cubiertas de piscinas para mantenerlas limpias durante todo el año son una respuesta acertada para garantizar una correcta integración de este elemento en la cotidianidad del hogar. En ese sentido, NewCover fabrica e instala soluciones de piscina y jardín en todo el país.

¿Por qué se aconseja instalar una cubierta de piscina? Los beneficios de instalar una de estas soluciones para piscina en casa son múltiples y variados. Gracias a su instalación, se amplía el área y por ende se optimiza el espacio para darle diversos usos. Por otro lado, se ahorra agua y se mantiene la limpieza de la piscina porque al estar cerrada se protege de agentes externos que traen suciedad al lugar.

Otro punto a favor es el de la seguridad, así los niños y mascotas pueden caminar por el lugar sin temor a caer y ahogarse. Esto lleva a otra cualidad de estas cubiertas, la estética, ya que una cubierta pensada para estos espacios puede compenetrar de forma armónica con la apariencia del área dando un plus al lugar.

Mantener una piscina limpia todo el año sin desperdiciar agua es una realidad que se facilita gracias a este tipo de cubiertas. Su uso se ha popularizado y cada vez son más los que optan por este servicio.

Mantener una piscina limpia y un gran ahorro de agua, las virtuosas cualidades de una cubierta de piscina en la actualidad La factura mensual del agua de España se estima, en promedio, en 15,64 € para consumos de 10 m³, y 33,10 € para consumos de 20 m³. El coste para los propietarios de una piscina aumenta considerablemente por la gran cantidad de agua que se necesita para llenar estos espacios. El precio de rellenar una piscina no es nada económico, por lo que encontrar estrategias para mantener limpias estas áreas es oportuno.

Los expertos recomiendan cambiar el agua de una piscina, por lo menos, cada 5 o 6 años y limpiarla una o dos veces por semana. El isocianuro es un compuesto orgánico que queda como residuo en el agua cuando esta se limpia con cloro, por lo que propiciar que la limpieza sea natural como la que se puede lograr con una cubierta en la piscina es más acertada que el constante uso de cloro.

NewCover ofrece cubiertas rígidas transitables elevables, móviles y telescópicas, estas pueden ser bajas, altas y fijas y pueden tener lamas automáticas, sobre o bajo el nivel de la piscina. Igualmente, disponen de cobertores de piscina roll and roll, de lona con enrollador y sistema de ruedas con protección total para todo el año.



