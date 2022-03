La web de Leatherman, el espacio exclusivo para personalizar una multiherramienta Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:51 h (CET) El ecommerce permite a los usuarios comprar directamente la herramienta a Leatherman y permite la personalización de la multiusos añadiendo textos e imágenes exclusivas. Conoce de primera mano su colección de sudaderas y camisetas como también sus prácticos accesorios Actualmente Leatherman España y Portugal se unen a la expansión de sus tiendas online de venta directa del producto coordinada desde su sede central Europea. Su finalidad es crear un vínculo directo con el consumidor, ofreciéndole un punto de contacto con la marca y poder acceder al portfolio completo de multiherramientas, navajas, ropa, accesorios y tienda de personalización. Los usuarios tienen ahora en Leatherman un espacio bilingüe en Español e Inglés con una web responsive y adaptada a todos los dispositivos. Como siempre, independientemente de donde se adquiera el producto, las herramientas Leatherman están respaldadas con 25 años de garantía.

La estructura de navegación permite acceder a todos los productos divididos en 4 grandes bloques: multiherramientas, ropa, navajas y accesorios. Cada bloque cuenta con fáciles accesos la categoría de cada producto. Las multiherramientas, productos bestseller de Leatherman, están categorizadas de mayor a menor tamaño y cada ficha de producto indica de forma muy visual sus funcionalidades y características.

Como gran novedad, Leatherman lanza en España su línea de ropa, pudiendo adquirir desde la web, cómodas sudaderas y camisetas, con la máxima calidad propia de la marca y se han confeccionado 100% en algodón estadounidense. Al igual que el resto de herramientas, su línea de ropa está tejida y cosida en USA.

Se destaca su categoría de navajas donde se diferencia claramente las navajas de hoja recta o de hoja combinada, destacando la colección FREE , con muy buena acogida en el mercado. El apartado dedicado a los accesorios engloba sus populares fundas, piezas de repuesto como la carraca Richter Driver o Kits de Puntas y los prácticos mosquetones de bolsillo.

Una sección de especial interés es la nueva tienda de personalización de la herramienta donde el usuario puede crear su Leatherman con diseños, imágenes, mensajes y mucho más para diseñar una auténtica herramienta original. Desde la misma página web, el usuario podrá jugar con distintas tipografías, fondos y subir sus propias imágenes. Así podrá hacer todas las pruebas que quiera, ver el diseño en tiempo real con la herramienta escogida y añadirla al carrito de compra.

El espacio web busca alinearse a la estrategia global muy enfocada a la historia y a los valores de Leatherman, con el objetivo de ofrecer al consumidor todo el portfolio de productos de empresa de forma directa. En esta experiencia de compra, el usuario podrá acceder a opciones de personalización, colores de determinados productos, accesorios y moda a los que antes no se podía acceder o bien el proceso era mucho más complejo.

