jueves, 17 de marzo de 2022, 13:03 h (CET)

El incremento en la temperatura media de la tierra ha disparado las alarmas de los gobiernos del mundo y ha puesto un mensaje de urgencia a la implementación de planes que disminuyan el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles.

Aunque existen iniciativas estatales que incentivan la transformación de fuentes tradicionales a fuentes de energía limpia, siguen siendo incipientes los esfuerzos en su implementación, lo que en consecuencia no ha impactado, hasta el momento, en la cantidad de CO₂ que recibe la atmósfera a diario.

En los últimos años, algunas diputaciones han aprobado estímulos económicos para la instalación de paneles fotovoltaicos que permitan separar la red electrica doméstica de fuentes contaminantes como plantas nucleares. Aun así, los costes de instalación de estos paneles sigue siendo muy alto, por lo que para la mayoría de las familias es dificil movilizarse a una fuente de energía más limpia.

DeHipotecas recomienda revisar los programas de préstamos para la instalación de placas solares diseñados por algunas entidades financieras. Estos posibilitan el tránsito sin inconvenientes a una fuente de energía que representa ahorros monetarios y cuidado para el medioambiente.

Líneas de financiación verde En su compromiso por incentivar modos de vida sostenibles, los bancos y entidades financieras han dispuesto líneas de crédito dirigidas a personas que deseen adquirir e instalar placas solares para el autoconsumo. Estas líneas se enmarcan dentro del programaconocido comolínea de financiación verde, el cual se concentra en promover proyectos de sostenibilidad ambiental que partan de iniciativas para la eficiencia energética. Aunque la instalación de paneles solares para el autoconsumo no es una iniciativa que genere un impacto más allá del ámbito personal, facilitar su financiación sí va a permitir que más personas adquieran sus celdas fotovoltaicas, lo que en consecuencia genera una huella positiva en las condiciones ambientales a largo plazo.

Ventajas de los créditos de financiación verde Una de las ventajas que supone disponer de un crédito de financiación verde, es la posibilidad de acceder a tasas de interés bajas. Algunas de las entidades que controlan esta línea, también ofrecen reembolsos y subvenciones del dinero invertido en placas solares, dependiendo de su grado de impacto ambiental. Además, la instalación de dichas placas en una vivienda o en una comunidad de vecinos permite acceder a descuentos de hasta el 40 % en la declaración de renta y en los impuestos para bienes inmuebles ICIO e IBI. Estos incentivos económicos son producto de los estímulos gubernamentales decretados para el tránsito eficiente a energías renovables y limpias.

Sea cual sea la línea de financiación verde que deseen contemplar las personas para la instalación de sus placas solares, DeHipotecas les acompañará en todo el proceso de solicitud y formalización de su préstamo. Gracias al comparador de préstamos que ofrece la compañía, las personas podrán acceder al crédito que más beneficios les presente y que más se adapte a sus necesidades.



