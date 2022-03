Nanas & Co explica lo importante que es para los niños crecer con una figura paterna presente Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:31 h (CET) Cuando se trata de la crianza de los hijos, a veces parece que los padres están en segundo lugar. Las representaciones en la cultura popular fomentan el estereotipo de padres emocionalmente desconectados. Tener una figura paterna activa desempeña un papel igualmente importante en el desarrollo saludable de un niño. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, explica lo importante que es para los niños crecer con hombres comprometidos, responsables e involucrados Aumenta el intelecto. Un padre presente favorece el correcto desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad de resolución de problemas. Además, los niños criados con un padre activo son menos propensos a abandonar la escuela o a cometer delitos juveniles.

Desarrolla la confianza. Los niños con padres comprensivos tienen más posibilidades de tener una alta autoestima y en general, son más felices y confiados. También suelen mostrar una mayor tolerancia frente al estrés y la frustración, menos dudas ante nuevas situaciones y una gran capacidad para defenderse por sí mismos.

Alguien a quien admirar. Un modelo masculino positivo ayuda a promover/reforzar los buenos comportamientos. Como resultado, los niños con padres más implicados tienden a tener menos problemas de comportamiento y de control de los impulsos, una mayor capacidad de atención y un mayor nivel de sociabilidad.

Proporciona una perspectiva diferente. Los padres activos con diferentes enfoques de la crianza pueden ser una gran manera de exponer a los niños a una amplia gama de pensamiento y resolución de problemas. Los padres activos tienen una oportunidad única de compartir su perspectiva de la vida y enseñar a sus hijos valiosas habilidades para la vida.

Sentirse amado. Tener a papá como fuente constante de amor y estímulo ayuda a garantizar que los niños crezcan felices y sanos, con una alta autoestima. Si se es un padre primerizo una nanny cualificada puede ser de gran ayuda.

Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

