jueves, 17 de marzo de 2022, 17:09 h (CET) Mudanzas Carmelo se hace eco de la noticia de La Razón sobre las nuevas oportunidades laborales para recuperar población en los territorios de la España "vaciada" Mudanzas Carmelo, una empresa de mudanzas en Sevilla con trasteros en Sevilla, se hace eco de la información aportada por diarios como La Razón sobre las oportunidades de hospedaje y trabajo que ofrecen los pueblos más despoblados de la llamada España “vaciada”. Estos pueblos quieren recuperar parte de su vitalidad y, para ello, ofrecen desde puestos de trabajo hasta casas de nueva construcción.

La conocida como España “vaciada” sigue intentando sobrevivir al éxodo rural ofreciendo nuevas oportunidades para jóvenes que no cuentan con un futuro próspero laboral en las grandes ciudades. El mismo motivo que hizo que en los 60 y 70 se abandonaran los pueblos, para encontrar puestos de trabajo en la gran ciudad, es el que está ayudando a los habitantes de estos territorios a recuperar parte de su población. En pueblos como Villalgordo del Marquesado, ubicado en la provincia de Cuenca, ofrecen una casa de nueva construcción completamente gratis y un puesto de trabajo en el bar del pueblo.

Este pueblo ha tenido que cerrar su lugar de encuentro, el bar, y para evitar que esto siga ocurriendo ha ofrecido esta oportunidad laboral. No es la primera oferta de estas características que se ofrece en estos pueblos situados, mayoritariamente, en el interior de la Península Ibérica. Aunque sin llegar a números masivos, son bastantes los jóvenes que han encontrado un hogar y un trabajo gracias a estas iniciativas.

Este tipo de pueblos quiere demostrar su solidaridad y sus ganas de recuperar la vitalidad en la zona. Es por eso que en la comunidad de Aragón se han alzado varias voces ofreciendo hogares y trabajos para cualquier población ucraniana que lo necesite. La España “vaciada” puede dejar de estarlo gracias a medidas como esta, en las que la población puede crecer exponencialmente y así recuperar servicios perdidos por la falta de habitantes.

