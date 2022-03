La comunicación interna, la autogestión de equipos y el metaverso, puntas de lanza para el empleo Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:09 h (CET) Estos fueron algunos de los temas que surgieron en el HR Beauty Forum que tuvo lugar ayer en Barcelona organizado por la Beauty Business School y en colaboración con el Beauty Cluster. La mañana se centró en ponencias que plasmaron los grandes retos a los que se enfrentan los profesionales de los RRHH tras este periodo de pandemia. Por la tarde, empresas con procesos de selección abiertos como Bella Aurora Labs, Rituals o Martiderm se pusieron a disposición de los candidatos previamente inscrito Los profesionales de los RRHH de la industria de la belleza han tenido su espacio en Barcelona. Ayer se celebró en el Hotel Paxton el primer HR Beauty Forum organizado por la Beauty Business School y en colaboración con el Beauty Cluster, asociación formada por cerca de 240 empresas de toda la cadena de valor de la cosmética, perfumería y cuidado personal. La jornada acercó conocimiento a los profesionales de RRHH de la industria y fue un punto de encuentro para atraer talento.

El encuentro, pionero en el sector, tuvo dos partes bien diferenciadas, por la mañana tuvo lugar el Foro Profesional y acogió ponencias de gran valor en torno a temáticas de máximo interés como la gestión de equipos, la comunicación interna, el liderazgo y los nuevos retos de RRHH en tiempos de trabajo en remoto e híbrido. Por la tarde, tuvo lugar el Foro Empleo, un punto de generación de empleo gracias a las vacantes ofrecidas a candidatos previamente inscritos.

El Foro Profesional, dedicado a inspirar a los profesionales de los RRHH, empezó puntual a las 9 de la mañana con “Brainshaker, transformar empresas desde el corazón” a cargo de Juan Bartra de Propósito y Compromiso. En ella se habló de la importancia de la coherencia, algo tan necesario para la transformación, ya que esta se convierte en naturalidad y a su vez en autenticidad, algo muy relevante en el sector. Bartra comentó la importancia de “poner a las personas en el centro ya que esta es la manera de hacerlo todo más efectivo”.

A continuación, llegó el turno de “El reto de la comunicación interna” por Meritxell Jordana de Both People & Comms que centró su discurso en cómo reconectar a los equipos en tiempos de pandemia. Comentó que hay mucha incertidumbre en las organizaciones y nerviosismo por parte de los trabajadores tras estos dos años que se han vivido. De hecho, se dieron datos como que el 50% de las personas se está planteando cambiar de trabajo, así que “el mayor reto al que se enfrentan las empresas es el engagement y para conseguir esto la comunicación interna debe ser un gran aliado para capear esto”, asintió Jordana.

La comunicación interna permite gestionar estos momentos de cambio y para ello hay que tener en cuenta las emociones de las personas. Se habló de cómo las empresas deben cubrir las necesidades del trabajador para llegar al reconocimiento y autorrealización, uno de los escalones más altos de la pirámide de Maslow al que tan solo llega un 15% de los profesionales. Por último, se comentó que debido a la pandemia se ha pasado a la confianza del teletrabajo y por ello las estructuras han de volverse planas, ágiles y que doten a los trabajadores de herramientas para la autogestión.

“Del trabajo en habilidades a la auténtica transformación” fue la ponencia a cargo de Julián Trullén de Max Estrem, empresa que basa su metodología en la neurocreatividad y le acompañó David García Simancas, de Laboratorios Ximart como case study. La charla se centró en hablar de por qué hay empresas con buenos modelos de negocio que no evolucionan ya que no tienen buenos líderes que las hagan crecer.

Desde Max Estrem se hizo énfasis en que cualquier persona puede liderar y que la “clave es que ese talento, esa persona, ese líder, se relacione e interaccione ya que es el único camino para que las organizaciones se transformen”, afirmaba Trullén. “La cultura, las ideas, prácticas y valores de los empleados es lo más importante y lo que hace progresar a una compañía'', declaraba David García Simancas, de Laboratorios Ximart.

¿Preparados para el futuro de trabajo? De la realidad al metaverso fue la ponencia a cargo de Caro Salazar de Design Thinking Sweden. Charla transgresora en la que sentenció que “la pandemia nos ha llevado al futuro, sin más”. Ante esta rotunda afirmación se hizo hincapié en erradicar el analfabetismo digital, tener equipos ágiles,

El metaverso es un espacio donde internet y realidad aumentada se mimetizan y a partir de ese momento se abrió a los asistentes al evento un mundo paralelo en el que se pudo entrar a vivir una nueva experiencia. Actualmente ya hay 25 empresas que trabajan en forma de avatar desde el metaverso como HP, Dell o BMW. Es un trabajo remoto y descentralizado, un mundo paralelo en el que el avatar está conectado al robot y este conectado a la línea de producción. Ya hay profesiones que están desapareciendo y es por ello por lo que hay que aprender y formarse rápidamente en metaverso.

Nil Ibáñez de Roots for Sustainability y Pau Virtudes de Acció compartieron mano a mano la ponencia “Generando valor para los equipos-B Corp y sus implicaciones a nivel de Recursos Humanos”. En ella se habló de lo necesarias que son las compañías BCorp ya que son las empresas que están construyendo una economía más inclusiva y sostenible para las personas y para el planeta.

El movimiento B Corp es una comunidad presente en España desde 2014 y que en 2021 se ha consolidado, creciendo un 63% respecto al 2020 y con un total de 110 compañías. “Si una empresa quiere ser competitiva ha de ser sostenible e incorporar estos ciertos valores en su ADN, así como desarrollar una agenda de actividades e iniciar el proceso de transformación holístico” afirmada Virtudes. B-Corp “es un movimiento de empresas, pero a través de las personas y es una herramienta de gestión que certifica el trabajo colaborativo no solo a nivel de clúster sino a nivel de empresa” sentenció Ibáñez.

Para finalizar la jornada matinal tuvo lugar una mesa redonda sobre “La salud de los profesionales en remoto”, moderada por Melissa Torres, General Manager de al Beauty Business School y en la que intervinieron Mireia Carcole, Chief People Officer de Martiderm, Juan José Hita socio de Augusta Abogados y Oscar Calaff, Técnico de Comunicación de Somos FP Dual.

En ella se extrajeron conclusiones interesantes sobre los cambios que se han dado los últimos dos años en cuanto a desarrollo de trabajo y cómo ha afectado a la salud de los profesionales. El teletrabajo tuvo sus creyentes y sus detractores y se habló de las polémicas que han girado en torno a él debido a las exigencias que comporta. Se habló de la flexibilidad que adoptan muchas empresas frente a él y de la necesidad de formalizar por escrito las responsabilidades que se tienen si se realiza para que no haya agravios comparativos frente a los que no lo desarrollan.

La parte emocional del trabajador es la que más hay que cuidar y trabajando en remoto se hace más complicado. La autogestión, la autoplanificación y estar dotado de buenas herramientas es esencial para desarrollar un buen teletrabajo y “si estás motivado y con ganas de trabajar, todo va bien”, sentenciaba Oscar Calaff, recién estrenado en el campo laboral. También se habló de la neuroarquitectura y lo importante que es entender cómo el entorno influye en las emociones, en lo que se siente y en el estado de ánimo, algo que en muchas empresas se tiene muy en cuenta a la hora de sacar el máximo rendimiento de los trabajadores.

El Foro Empleo tuvo lugar de 4 a 7 de la tarde con una gran acogida de personas interesadas en las ofertas que empresas relacionadas con el sector beauty como Quadpack, Bella Aurora, Rituals, Martiderm, Lluch, Mesoestetic, Amita, VVa consultants y Proacai ofrecían. Nuria Selma, Talent & Development de Bella Aurora “se mostraba agradecida por tener de nuevo contacto directo con los candidatos después de estos años complicados también para la selección de trabajo”. Arnau Casanova, responsable de selección de Mesoestetic Pharma daba valor al hecho de que “en poco tiempo puedes ver varias candidaturas y saber que es lo que buscan por sí de cara al futuro salen ofertas nuevas en la compañía”.

El HR Beauty Forum estuvo apoyado por entidades como la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció) y centros formativos como la Barcelona Business Management (BSM-UPF).

Sobre la Beauty Business School

La Beauty Business School es la primera escuela de negocios por y para profesionales de la industria de la belleza (cosmética, perfumería y cuidado personal). Fundada en 2018 con el propósito de ofrecer la formación específica que los profesionales de la industria necesitan en cada momento de su carrera profesional, ya sea para reciclarse, actualizarse o bien para crecer profesionalmente.

Ofrece programas formativos, abiertos a todo el sector de la belleza e industrias afines, en todas las áreas tanto técnicas como de negocio. Su visión es expandirse hasta convertirse en un referente internacional en formación específica en el sector de la perfumería y la cosmética, diferenciándose por utilizar un modelo de creación de contenidos único y basado en las necesidades del sector.

Si se desea más información sobre Beauty Business School, visitar www.beautyclusterbarcelona.com/es o su perfil de Instagram (@beauty_business_school)

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de la belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

