Made in Spain Gourmet: la plataforma de productos gourmet españoles para Europa Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 16:27 h (CET) El primer mercado de turismo que viene a España procede de Europa, entonces ¿por qué no ofrecer la mejor gastronomía española sin moverse de su país? El turismo es una de las joyas más preciadas. España, además, consigue que las personas repitan viaje al país, a lo largo de sus vidas. Y la gastronomía tiene mucho que ver con ello. La disfrutan cuando están allí, pero después al volver a casa, encontrar los productos gourmet españoles en Europa es sumamente difícil. Debido a que todavía es complicado encontrar mucha variedad de los mejores productos gourmet españoles en los mercados europeos. Y no será por falta de demanda, sino que más bien por las dificultades que atañen a un problema cultural de internacionalización de las marcas españolas.

Competir por el poco espacio en los lineales de tiendas gourmet o supermercados Premium en los diferentes mercados europeos, es muy complicado, ya que hay muchos competidores de otros países, que también lo anhelan.

Made in Spain Gourmet: una puerta a la Europa de las personas

Made in Spain Gourmet no pretende ir contra la distribución tradicional de los productos por los canales habituales (tiendas, supermercados especializados o mercados), sino que, una vez analizado el mercado, ampliar los canales de comercialización. Con el claro objetivo de acercar más y mejor los productos gourmet españoles al consumidor final.

Reduciendo el desconocimiento de las marcas y productos, su demanda, lógicamente, aumentará en Europa. Un mercado de más de 300 millones de personas que a nivel logístico, es más fácil llegar, a cualquier punto del continente.

La relación directa con el que consume el producto español, el que lo disfruta y el que puede volver a comprarlo, es un trabajo que sólo puede hacer una empresa comprometida con ese único objetivo.

La tienda gourmet online: donde todo es más rápido

Alcanzar al consumidor final es un desafío que Made in Spain Gourmet está dispuesto a conseguir, y, de hecho, ya lo ha empezado a conseguir, desde su inicio, a finales de 2020, teniendo clientes recurrentes de países como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia, Dinamarca o Austria… . El consumidor no quiere ver sólo qué productos existen en el mercado, sino qué experiencias le pueden proporcionar, y eso se consigue gracias a ampliar la información de los productos, la localización de su origen o su aplicación en alguna receta sugerente.

Se pretende que la recomendación de los creadores y propietarios de la tienda gourmet, Xavier Lahuerta e Israel Romero, sea valorada por los consumidores, como garantía de la máxima calidad de los productos que se venden e ella. Valores como la excelencia, transparencia y la honestidad priman a la hora de seleccionar los productos que se comercializan en Made in Spain Gourmet.

La categoría gourmet es aún embrionaria en España, y su reconocimiento en Europa lo es aún más. Para reducir ese desconocimiento, la generación de contenidos propios es notable, publicados semanalmente y traducidos ya a 23 idiomas. El objetivo es acercar más rápido y con mejores fuentes, el producto gourmet español al consumidor final europeo, y que el productor español, sea valorado en la justa medida que se merece, creando un canal directo entre ambos, a través de la recomendación de Made in Spain, en formato de tienda online.

El mercado de producto gourmet español crece en Europa

Situaciones como la pandemia del Covid-19 aceleraron el hábito de la compra de comida por internet. Y la reducción del turismo, también acrecentó el deseo de disfrutar de los productos gourmet en casa. Si se le suma, que los productos cada vez tienen una presentación más atractiva para el consumidor final, su alta calidad, y la facilidad de recibir en 4-6 días su pedido en cualquier lugar de la Unión Europa, se está consiguiendo que este canal tenga cada día más adeptos recurrentes. En Made in Spain Gourmet se está ayudando en la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas, que elaboran productos gourmet de calidad máxima, y que necesitan que los diferentes mercados lo sepan y puedan comprarlos más fácilmente y con total seguridad, como puede ser a través de su tienda online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.