Neolith, protagonista del nuevo Hotel de 5* ME Barcelona, el nuevo epicentro en el que vivir experiencias extraordinarias

jueves, 17 de marzo de 2022, 16:15 h (CET) Neolith ha sido la marca elegida en numerosos lugares del hotel para conectar creatividad e inspiración, con la visión mas contemporánea de la ciudad. Uno de los objetivos era utilizar superficies que ayudaran a crear espacios que combinaran diseño y funcionalidad, espacio para vivirlos, como el pavimento del lobby principal, siendo Neolith el gran protagonista del nuevo hotel de moda de la Ciudad Condal Neolith es uno de los grandes protagonistas del nuevo hotel de 5 Estrellas ME Barcelona by Meliá Hotels With Expression, el hotel más vanguardista de la Ciudad Condal, recién inaugurado, que se ha convertido en el epicentro cultural de la ciudad, creado para vivir experiencias exclusivas, personalizadas e inmersivas.

Situado en plena milla de oro de Barcelona y conectado con lo último en arte, diseño, música y moda, ME despierta el lado más creativo de los huéspedes y visitantes inspirándoles hacia una visión más contemporánea de la ciudad.

Diseñado por Álvaro Sans Arquitectura Hotelera & Mur Arquitectura, el nuevo hotel nace creando tendencias y refleja los cambios culturales, sociales y empresariales impulsados por la pandemia de Covid, que está transformando el concepto tradicional de los hoteles.

El equipo de arquitectos eligió Neolith para uno de los elementos centrales de la decoración como es el pavimento del lobby principal y las zonas comunes, así como para los revestimientos de los baños, lugares en los que la piedra sinterizada de Neolith aporta diseño de vanguardia, nobleza, elegancia, máxima resistencia y mínimo mantenimiento. Cumpliendo de este modo las exigencias estéticas, así como las más técnicas de los arquitectos.

Pavimentos

Para los pavimentos del lobby principal y zonas comunes de la planta baja, se eligió la superficie Zaha Stone de Neolith, que ofrece una reinterpretación contemporánea de la Piedra Gris iraní a la que se le añade un tono más industrial y moderno.

El diseño es un homenaje que recuerda el legado y la inspiración de la arquitecta iraquí Zaha Hadid que, en sus creaciones, exploró las geometrías, los espacios y las emociones de los usuarios.

En piezas de gran formato, Zaha Stone, está presente en el lobby, las zonas de recepción y de hospitality, zonas de descanso, relax, teletrabajo y coworking. Además de por su belleza y elegancia, esta superficie destaca por su resistencia al alto tránsito, y mínimo mantenimiento.

Revestimientos

El equipo de arquitectura y diseño eligió también Neolith en los baños de las zonas comunes del hotel, cuyas paredes se han revestido con la superficie Basalt Black de Neolith, que destaca por su tonalidad oscura, y su riqueza en detalles al estar inspirado en la piedra basáltica, aportando fuerza a cualquier estancia interior o exterior en la que se integre.

Respetar el entorno

Además, el equipo de arquitectos buscaba elementos sostenibles que respetasen el entono, pudiendo ensalzar la cultura local con materiales ecológicos adaptados a la climatología.

Neolith ha sido uno de los elementos clave en la composición de este proyecto no sólo por su diseño único y elevadas prestaciones técnicas, sino también por su carácter sostenible, pues las principales materias primas utilizadas en su composición son minerales. La mezcla de los minerales y en sus proporciones correctas es, junto con el posterior proceso de fabricación, la responsable de su calidad premium, a lo que se le suma su condición de carbon neutral.

Un hotel muy complejo

Según Ramón Cortés de Mur Arquitectura, uno de los arquitectos responsables de su interiorismo, el ME ha tenido un proceso muy largo de construcción, de gestión. “Tiene 45 habitaciones distintas -señala- en un hotel de 164 habitaciones, lo que crea una gran complejidad”.

Para el equipo, uno de los objetivos era utilizar materiales que ayudaran a crear espacios para disfrutar de experiencias exclusivas, que pudieran ser vividos, “como el pavimento de Neolith -comenta Ramón Cortés- que nos permitió utilizar piezas muy grandes, acordes con las proporciones que tienen los espacios. Además, el pavimento de Neolith realza las maderas naturales utilizadas en los pilares… Nuestro objetivo era coordinar tanto el mobiliario como los materiales para que estos espacios realmente fueran para ser vividos”.

Vanguardia cosmopolita

El nuevo hotel está situado en el lujoso Passeig de Gràcia, junto a la Casa Rocamora, a un paso de Plaça Catalunya, en plena milla de oro de la ciudad.

Con 164 habitaciones, ME destaca por su oferta gastronómica de vanguardia, sus 1.200 m2 de jardín urbano y su exclusivo Rooftop Bar, con vistas a Plaça Catalunya y a la Sagrada Familia.

A ellos se suman, más de 600 m2 de espacios versátiles para eventos corporativos y sociales con personalidad propia, y un gimnasio equipado con la última tecnología en fitness y tratamientos exclusivos que combinan tradiciones ancestrales y las técnicas más sofisticadas de belleza y bienestar.

