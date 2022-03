El suplemento de lujo que ayuda a despejar la mente y ser más feliz, Made for Happiness de Bloom Biolabs Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 12:41 h (CET)

La dirección es hacia lo natural y lo holístico. Con un aumento de los conocimientos y un creciente autocuidado, la medicina preventiva es una tendencia al alza.

Esta empresa española se ha dedicado a producir cápsulas a base de plantas con ingredientes de alta calidad.

Han buscado los mejores extractos en el mercado para la salud y el bienestar, teniendo como referencia los conocimientos sobre Ayurveda, la medicina china y la botánica farmacéutica occidental.

El suplemento basado en plantas Made for Happiness de Bloom Biolabs trae el wellness de lujo a la dietética. “El objetivo es elaborar fórmulas beneficiosas para la salud que mejoren todo producto que hay en el mercado y la filosofía, basarlo en plantas, es decir, fusionar naturaleza y ciencia”, nos cuenta Marta Ibáñez, CEO de Bloom Biolabs.

Actualmente, los laboratorios ofrecen el producto Made for Happiness, un soporte para potenciar la concentración, la productividad, la energía, el buen ánimo y la calma durante el día a día, ayudando a gestionar mejor el estrés.

El farmacéutico cofundador de la empresa, Miguel Guerrero, define Made for Happiness como “una combinación sinérgica de superingredientes que funcionan con los procesos del cuerpo, sin efectos secundarios”. Una mente más enfocada y relajada propicia este suplemento, mientras cumple la función de rejuvenecer las células.

Al igual que la cosmética desarrolló productos premium con mejores compuestos, ahora Bloom Biolabs hace lo mismo con la dietética Los ingredientes son la clave. Utilizan productos al alza, como la coenzima NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido), cuya producción natural en el organismo va disminuyendo con la edad. Este es uno de los principios activos que apoya la función cerebral, favoreciendo la claridad mental, la memoria y el estado de atención. Además, fomenta la creación de neurotransmisores importantes como la serotonina y la dopamina, para reducir el envejecimiento y combatir los síntomas de la depresión leve.

Otros ingredientes de esta fórmula son el hongo Melena de león que regenera las neuronas y favorece a las conexiones neuronales y a la capacidad de memorizar. Así como la hierba adaptógena, ancestral ayurvédica, Ashwagandha, con el extracto de mayor concentración Sensoril®, para reducir el nivel de cortisol, hormona asociada al estrés. Incluye también la L-teanina junto con el L-triptófano, aminoácidos que mejoran el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo, respectivamente.

Servicio ágil con envíos gratuitos La acción de Made for Happiness se complementa con el suplemento Made for Sleep, especialmente formulado para garantizar un sueño de calidad, reparador de las células y reductor de la ansiedad y el estrés. Ambos suplementos resultan una gran ayuda para calmar la ansiedad y mantener un buen estado anímico.

En la página web de Bloom Biolabs, los usuarios pueden acceder a más información para adentrarse en este mundo de fórmulas de lujo y aprender sobre su uso y efectos. Con envíos gratuitos a todo España, los laboratorios aseguran un servicio ágil para quienes busquen mejorar problemas como la falta de concentración, desánimo, ansiedad y deseen aumentar su bienestar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.