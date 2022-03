RCP inclusiva para celebrar el Día del Síndrome de DOWN

La Fundación Aprocor y Almas Industries B+SAFE organizarán el próximo 21 de marzo una serie de talleres formativos de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), bajo el lema "RCP Inclusiva", que estarán impartidos por personas con síndrome de Down, dirigidos a todo tipo de empresas. Su objetivo es fomentar la enseñanza del masaje cardíaco, el uso del desfibrilador y el impulso del proyecto DOC DOWN, integrado por personas con discapacidad que, junto a un instructor, ofrecerán esta formación Coincidiendo con el Día del Síndrome de Down, la Fundación Aprocor y Almas Industries B+SAFE organizarán el próximo 21 de marzo una serie de talleres formativos de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), bajo el lema “RCP Inclusiva”, que estarán impartidos por instructores de RCP/SVB junto al apoyo de personas con síndrome de Down, dirigidos a todo tipo de empresas.

Los talleres, de 30 minutos de duración, se desarrollarán de forma gratuita entre las 9.30 h y las 14 h del 21 de marzo en la sede de la Fundación Aprocor en Madrid. Su objetivo es fomentar la enseñanza del masaje cardíaco y el uso del desfibrilador y la inclusión del colectivo con discapacidad, integrado por personas con síndrome de Down que, junto a un instructor, ofrecerán esta formación.

DOC DOWN es un proyecto impulsado por DOWN ESPAÑA y el área de RSC de Almas Industries B+SAFE cuyo objetivo es impulsar el empleo entre las personas con Síndrome de DOWN y, a la vez, fomentar la enseñanza de la RCP y uso de los desfibriladores entre la población. Además, DOC DOWN participa activamente en el desarrollo de una cultura de cardioprotección y de fomento de la salud cardiaca entre el colectivo Down a través de la organización de talleres formativos y la instalación de desfibriladores DOC en las diferentes asociaciones de DOWN España.

“DOC DOWN es un innovador proyecto en el que por primera vez se dan la mano tres factores determinantes para mejorar la calidad de vida y la inclusión del colectivo de personas con síndrome de Down: la inserción laboral en empresas ordinarias, la formación en RCP, primeros auxilios y hábitos saludables, y la sensibilización sobre la necesidad dar visibilidad y empoderar a las personas con síndrome de Down”, comenta Nuño Azcona CEO de Almas Industries B+SAFE.

“Sobre estos tres ejes -añade Azcona- pivota una iniciativa que tendrá un importante alcance en los ámbitos educativos, laborales y de bienestar físico de este colectivo. Tres ámbitos cruciales y que repercuten directamente sobre su calidad de vida y posibilidades de alcanzar una vida independiente”.

El proyecto se centra también en la necesidad de mejorar la cardioprotección, tanto del colectivo de personas con síndrome de Down (especialmente vulnerables a enfermedades congénitas del corazón) como del resto de la población, ya que los problemas del corazón son la principal causa de muerte en nuestro país.

En España se producen anualmente más de 30.000 fallecimientos por paradas cardíacas, una cifra que según los expertos puede reducirse con la enseñanza de la RCP y la instalación de desfibriladores en espacios públicos. En casos de accidente cardiaco, la combinación de la RCP y el uso de un desfibrilador en los primeros minutos aumenta las posibilidades de supervivencia hasta en un 90%.

ANEXO

Espacios cardioprotegidos conectados

La cardioprotección es una tendencia emergente orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. El gran número de muertes por paro cardíaco en la población ha animado a gobiernos, empresas, entidades y asociaciones a concienciar a la población y tomar medidas que permitan revertir la situación gracias a la creación de zonas o espacios cardioprotegidos.

Estas zonas cuentan con, al menos, un desfibrilador, con mantenimiento garantizado y con personas adecuadamente formadas para poder garantizar una rápida actuación en caso de paro cardíaco repentino (para conseguir que vuelva a latir el corazón de la persona afectada), hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia.

Para que las posibilidades de supervivencia ante un paro cardíaco repentino sean óptimas, se debe realizar de forma inmediata una resucitación cardiopulmonar (RCP) que permita mantener el flujo necesario de sangre oxigenada al cerebro hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal mediante la descarga eléctrica suministrada por un desfibrilador. El tiempo máximo para aplicar la desfibrilación a una persona que ha sufrido un paro cardiaco repentino es de un máximo de 5 minutos.

Hay identificados cuatro pasos críticos para tratar el paro cardíaco repentino, denominados:

Cadena de Supervivencia:

Reconocimiento y llamada al servicio de emergencia. Una rápida resucitación cardiopulmonar (RCP). Desfibrilación temprana. SVB y cuidados post-resucitación Proyecto+Vida

Proyecto de RSC de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE creado para fomentar el cuidado del corazón y una cardioprotección eficaz, así como enfocar la tecnología al servicio de la seguridad y la prevención en las organizaciones.

Sus acciones: sensibilización sobre la cardioprotección, fomento de hábitos de vida saludables, formación de conocimientos básicos en RCP/SVB, cardioprotección de eventos, donación de desfibriladores, donación de sistemas de seguridad para prevención, organización de eventos y talleres.