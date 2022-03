Podcasts corporativos. La nueva tendencia de marketing entre las marcas y empresas Emprendedores de Hoy

Cuando las marcas buscan que las personas se involucren con sus historias, encuentran que el marketing tradicional no siempre sirve para cumplir este objetivo. Redes sociales y otras estrategias como el SEO para las páginas webs o los blogs están hipersaturadas. Por tanto, es muy difícil obtener visibilidad y mucho menos obtener algún tipo de relación con el cliente.

Es por eso que han surgido nuevas herramientas, como la producción de podcast corporativo, que ofrece nuevas formas de conexión con audiencias concretas, generales o los propios empleados de las empresas. Este tipo de formato permite a la compañía tener voz propia y dirigirse de un modo más cercano a sus clientes, creando un contenido apreciado por estos y, en la actualidad, está siendo utilizado cada vez más de distintas formas.

Si se analiza la situación en España, las perspectivas no pueden ser más halagüeñas para el futuro del audio digital. Según el último estudio de Audio Digital 2021, publicado por IAB Spain, el 61% de la población en España consume contenidos de audio digital, cuando en 2015 lo hacía un 43%, lo que representa un incremento considerable en solo 6 años. En países como Estados Unidos, la cifra actual llega al 68% de la población, lo que refleja un escenario con constante alcista y con períodos de consumo semanal de 16 horas y 14 minutos de media.

Cabe destacar que, en el marco de audiencias en España, el 97% de los oyentes de audio digital lo escucha de modo habitual. Esto sugiere un alto grado de fidelidad de la audiencia a los contenidos, pero también una muy buena adaptación al canal, que ha pasado de ser vanguardia hasta establecerse como medio consolidado.

En este contexto, La Fábrica de Podcast es una empresa enteramente dedicada a la grabación, producción y distribución de podcast profesionales para distintos proyectos, marcas y empresas. En su cartera de clientes se encuentran firmas como Mapfre, Fundación Telefónica, Siemens o el Ministerio de Justicia, entre muchas otras.

¿Cómo se lleva a cabo la producción de un podcast corporativo en La Fábrica de Podcast? La Fábrica de Podcast ofrece un servicio integral que engloba la producción, grabación y publicación de contenidos sonoros a la medida de cada negocio. La empresa se especializa en podcasts corporativos, branded podcasts y podcasts de emprendedores.

La fase de producción incluye la investigación previa y el enfoque estratégico para elaborar un contenido acorde con los objetivos de la marca. De esta manera, se desarrolla el formato, con los personajes, entrevistados, el tono y la identidad sonora que serán necesarios. La empresa se encarga también de la grabación, el montaje y la edición profesional del material.

Soluciones para la publicación y difusión de los podcasts corporativos Una vez que el contenido está listo para ser lanzado, La Fábrica de Podcast ofrece a sus clientes distintas soluciones para su publicación y difusión. Las posibilidades contemplan alojar el material en el hosting propio de la empresa para consumo interno, para que esté disponible de forma pública o para acceso único a través de una suscripción.

Los directorios o repositorios más conocidos para podcasts en España son iTunes (Apple Podcast), Spotify, Google Podcast, Ivoox y Pódimo,entre otros. Redes sociales como LinkedIn o Facebook ya han cedido un espacio propio para los podcasts, una señal más de que este formato ha llegado para quedarse. La Fábrica de Podcast fue una de las empresas pioneras en la producción de podcast en España y cuenta con 8 años de experiencia en el medio.



