Los beneficios de Eco Carburante Motor en los tratamientos pre ITV

jueves, 17 de marzo de 2022, 12:06 h (CET)

En España, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un tipo de mantenimiento legal preventivo que se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y los niveles de emisiones contaminantes para acreditar a los coches que reúnen las condiciones técnicas para su circulación.

Antes de esta revisión, es recomendable la aplicación de un aditivo gases que ayude a minimizar la emisión de humos negros y descongestionar los inyectores y la bomba de dirección. Por ello, la propuesta de Eco Carburante Motor, con su Tratamiento Pre ITV, proporciona óptimos resultados cuando el motor funciona bajo presión, disolviendo el residuo de los combustibles.

Productos no invasivos que no deterioran la vida del motor Con la aplicación del Tratamiento Pre ITV, la descongestión y limpieza de una bomba de inyección se consigue en pocos minutos, ya que disuelve hasta 400 veces su peso en residuos; bacterias, barro, agua, entre otros. Una de las ventajas por la que más destacan estos productos es por no ser invasivos ni deteriorar la vida del motor. Más bien al contrario, mejoran su funcionamiento, ya que lubrican los inyectores, la bomba de inyección, limpia los sistemas de inyección de combustible y no resulta contaminante. Asimismo, elimina todo tipo de suciedad y los residuos generados por la combustión y la carbonilla, la parafina y el óxido de aceite del respiradero del motor, esto en caso de tener un motor con carburador. Con el uso de este tratamiento, se ha comprobado que puede alargarse la vida de las válvulas EGR, las cuales tienen un coste entre 400 y 600 €, y del Filtro de Partículas, con precios que oscilan entre los 800 y 1.500 €.

Reducir la contaminación con el Tratamiento Pre ITV de Eco Carburante Motor El Tratamiento Pre ITV de Eco Carburante Motor consigue reducir la contaminación que emiten los vehículos en más de un 90 %, muy por debajo de lo establecido en las normas europeas. Cuando un coche presenta una combustión imperfecta, se convierte en contaminación, ya que consume combustible de forma excesiva, el motor pierde potencia, el escape emite humos negros y las válvulas EGR y el Filtro de Partículas se saturan. La mayoría del parque automotor en la actualidad es controlado electrónicamente, lo cual hace que los vehículos sean muy sensibles y sufran de averías fácilmente. Estos productos disuelven la carbonilla y la transforman en líquido para su combustión completa. Además, absorbe el agua hasta en un 15 % de su volumen.

Su uso es recomendable para automóviles 250 ml, para 50 litros de carburante con 15 ml de Ahorrador Carburante. En el caso de vehículos pesados, utilizar 1litros a los 500 litros de gasoil con 100 ml de Ahorrador. Para el uso de este tratamiento en coches con otras especificaciones, es recomendable consultar en la página web sus formas de uso.



