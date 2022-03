Syndeo acude por primera vez a Franquishop Barcelona en su interés por el mercado catalán Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 14:11 h (CET) El encuentro tendrá lugar el próximo 24 de marzo en la Ciudad Condal. La empresa ha establecido un ambicioso plan de franquicias mediante el que pretende alcanzar una red de 50 centros a medio plazo Syndeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva que trabaja desde el enfoque respetuoso, estará presente en la próxima edición de Franquishop que tendrá lugar en Barcelona el 24 de marzo.

Y es que el mercado catalán resulta prioritario en el ambicioso plan de expansión que se ha marcado la cadena a través del que pretende alcanzar una red de 50 centros operativos a medio plazo.

Sin descartar poblaciones más pequeñas, desde Syndeo están especialmente interesados en llegar a las principales ciudades catalanas donde el modelo de negocio establecido está pensado para cubrir las necesidades de la población a través de sus tratamientos basados en las relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en el entorno familiar, escolar y profesional.

Por su parte, el franquiciado contará con el pleno apoyo de la central de franquicias que está involucrada en la gestión de los centros y del equipo, a mediante un soporte formativo y de supervisión clínica, de manera que no es necesario contar con formación específica para poner en funcionamiento un centro Syndeo.

Una estrategia que se hace posible gracias a la experiencia de sus responsables en la aplicación de la disciplina positiva en sus distintas vertientes y que mostrarán en primera persona a los interesados que acudan al encuentro empresarial.

¿Qué es la disciplina positiva?

Desde sus inicios la disciplina positiva promueve el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la infancia, la adolescencia y la madurez, haciendo especial hincapié en el respeto mutuo, la conexión, la cooperación y el aliento, bajo el punto de vista de la comprensión y el acompañamiento, entendiendo el trabajo adulto y personal como palanca de cambio en el respeto y los buenos tratos hacia la infancia, sus procesos y sus necesidades.

Se trata de una filosofía en pleno auge que cuenta con miles de seguidores en el ámbito internacional, que ayuda a las personas a mejorar sus habilidades sociales, reforzando su sentido de pertenencia, bajo los principios de respeto, preocupación por los demás, solución de problemas y cooperación en el plano personal y profesional.

Valores diferenciales de Syndeo

Desde Syndeo han dado un paso más y se han especializado en una intervención sistémica que trabaja sobre el conjunto holístico del paciente, incidiendo sobre el fundamento desde el que prosperan las relaciones a todos los niveles.

La compañía ha desarrollado una metodología propia que le permite abarcar un amplio campo de actuación en el plano de la psicología (estados de ánimo, miedos y fobias, autoestima, relaciones sociales, adicciones, pareja y sexualidad, familia y crianza) y la logopedia (comunicación, lenguaje, audición, respiración, masticación y deglución).

El equipo cuenta con formación específica, basada en un aprendizaje cooperativo que funciona gracias a la conexión de los vínculos y el trabajo colaborativo. Profesionales en constante proceso de formación para garantizar los conocimientos necesarios de cara a la intervención personalizada de cada paciente.

Más información sobre Syndeo

Syndeo tiene su origen en Essential, un gabinete creado por Inma Aldea, psicóloga sanitaria con dilatada experiencia en neuromarketing. En 2016 abre sus puertas el primer centro en la localidad toledana de Mora. El buen funcionamiento y el espíritu emprendedor de su fundadora, da lugar a la puesta en marcha de nuevos centros de la empresa en Toledo, Madrid, Madridejos (Toledo) y Valencia.

En 2021, tras el éxito y el respaldo de la experiencia adquirida, Inma crea Syndeo junto a un equipo de profesionales, con una estrategia empresarial muy definida y un sólido proyecto totalmente preparado para su crecimiento en franquicia.

