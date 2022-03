Quantic Dream aumentó su plantilla un 50% en 2021

Los resultados financieros del estudio francés marcan su récord por tercer año consecutivo En 2021, Quantic Dream ha consolidado sus resultados netos antes de impuestos en más de 5,8 millones de euros, alcanzando su tercer año consecutivo de beneficios récord.

“En un contexto aún influenciado por la crisis sanitaria, durante el año 2021 Quantic Dream obtuvo beneficios por encima de las expectativas, así como un aumento significativo de la plantilla, por encima del 50%, además de haber materializado varias colaboraciones de producción”, dijo Guillaume de Fondaumière, director general en Quantic Dream. “Nuestros buenos resultados financieros se respaldan en las robustas ventas de nuestro catálogo de títulos, y especialmente en Detroit: Become Human, que superó la cifra simbólica de un millón de copias vendidas en Steam durante el año 2021. Este título representa el mayor éxito comercial de Quantic Dream, con más de 6,5 millones de copias vendidas en PC y PS4 en todo el mundo”.

Quantic Dream continúa trabajando con serenidad en el desarrollo de sus tres producciones. Con las fases de preproducción y prototipado ya superadas, 2022 marcará un nuevo hito en las fases de producción de estos tres títulos únicos.

“Tras un año engrosando nuestra plantilla, hemos abierto un segundo ciclo de contrataciones para nuestros dos centros de producción de Montreal y París”, dio Sophie Buhl, directora de producción en Quantic Dream. “En un esfuerzo constante de innovación, nos estamos abriendo a nuevos retos y tipos de juegos, y continuaremos haciendo un gran esfuerzo en investigación y desarrollo. Esta situación proporciona grandes oportunidades para aquellos que deseen trabajar en proyectos innovadores y ambiciosos, con equipos diversos que, cada vez más, están siendo liderados por mujeres.”

El grupo también apoya de forma activa los estudios independientes Red Thread Games y Parallel Studio, cuyos títulos también serán publicados por Quantic Dream.

Quantic Dream es un estudio de videojuegos con sede en París y Montreal creado en 1997 por David Cage. Las experiencias narrativas únicas que ofrecen The Nomad Soul™, Indigo Prophecy™, Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™ y Detroit: Become Human™, han llegado a millones de jugadores en todo el mundo y han ganado más de 250 premios internacionales.

Como editor independiente desde 2019, Quantic Dream también apoya la creación de videojuegos por parte de creadores originales con visiones únicas, que cobran vida con la ayuda de la experiencia, los medios de producción, financiación, acceso a mercados internacionales y jugadores de Quantic Dream.

Quantic Dream presentó Star Wars Eclipse™ en colaboración con Lucasfilm Games durante The Game Awards™ 2021, un nuevo juego AAA de acción y aventuras, con una narrativa ramificada en varios personajes, que toma lugar en la Era de la Alta República de la icónica galaxia de Star Wars™, ahora en fase de desarrollo temprano.

Vídeos

Quantic Dream teams