Hipoges lanza una nueva sección para inversores profesionales en su plataforma inmobiliaria Portal Now

jueves, 17 de marzo de 2022, 14:07 h (CET) Con esta novedad en Portal Now, el servicer, que cuenta actualmente con más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión, busca ofrecer soluciones personalizadas y su conocimiento del mercado inmobiliario a inversores profesionales Tras un comienzo de 2022 en que la compañía ha visto aumentar sus activos bajo gestión en más de 30.000 millones de euros, Hipoges, servicer de referencia en el sector de Asset Management, ha dado un paso más y ha lanzado una nueva sección dedicada exclusivamente a inversores profesionales dentro de su portal inmobiliario Portal Now.

Con este lanzamiento, la compañía pone a disposición de los interesados una plataforma sencilla e intuitiva en la que tras un breve registro podrán obtener información de manera inmediata de la amplia cartera de activos de inversión de la que dispone. En este espacio se muestran tanto activos (REO) como deuda (NPL) ampliando así el abanico de posibles compradores e inversores en un segmento que el año pasado volvió a experimentar grandes cifras de crecimiento cercanas al 20% según diferentes fuentes del sector.

En esta línea, Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer de Hipoges afirma que “estamos seguros de que con esta nueva sección vamos a seguir creciendo en un segmento que es fundamental para Hipoges y en el que cada vez somos más reconocidos dentro del sector”.

Oportunidades de inversión y asesoramiento durante el proceso

Para acceder a las oportunidades de inversión, los profesionales simplemente tendrán que rellenar un sencillo cuestionario. Una vez aprobada su petición, dispondrán de acceso a cientos de activos residenciales, terciarios, hoteleros, oficinas… y de otras tipologías distribuidos por todo España, Portugal y Grecia.

“El lanzamiento de esta nueva sección nos permite poner a disposición de los inversores nuestra amplía cartera de activos de una manera mucho más ágil y sencilla, así como un equipo de más de 50 profesionales con un amplio conocimiento y experiencia en la gestión y venta de este tipo de inmuebles”, añade Nuno Antunes.

Esta nueva sección se suma a los más de 10.000 inmuebles que la compañía tiene publicados en España, Portugal y Grecia, lo que convierte a Portal Now en uno de los portales de referencia a nivel europeo en la búsqueda de todo tipo de oportunidad inmobiliarias.

Sobre Hipoges

Fundada en 2008, actualmente Hipoges es una plataforma de referencia en el sector de Asset Management con más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión. Entre estos activos se incluyen hipotecas residenciales y adjudicados, préstamos promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología y facturas con la Administración. Además, Hipoges también ofrece asesoramiento en el proceso de valoración y compra, asesoramiento en diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, así como soluciones de gestión para activos diversos e inversión.

Hipoges gestiona estas actividades gracias a un equipo de más de 1.000 personas en 4 países (España, Portugal, Grecia e Italia) y una avanzada plataforma tecnológica propia que permite establecer la estrategia óptima de trabajo en cada activo.

