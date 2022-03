nCino abre nuevas entidades en España y Francia

La empresa amplia su fuerza laboral en Europa y adapta su sistema operativo bancario nCino para el mercado de EMEA, ampliando las capacidades de su producto nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), empresa pionera en proveer servicios de banca en la nube, y soluciones de transformación digital para la industria de servicios financieros globales, extiende su presencia en EMEA creando entidades propias en España y en Francia. Esta nueva expansión tiene como objetivo poder avanzar en los procesos de transformación digital de las instituciones financieras en estos países.

Las nuevas sedes se suman a la entidad previamente anunciada en Alemania, junto con la sede de nCino en EMEA ubicada en Londres. La Empresa ha incrementado su fuerza laboral en aproximadamente el 50 por ciento en el último año, principalmente en los equipos de Ventas, Marketing y Desarrollo de Producto, lo cual le permite impulsar una mayor adaptación local del nCino Bank Operating System®.

Impulsando La Transformación Digital

El ofrecer servicios digitales es un enfoque primordial en la industria de servicios financieros, ya que el número de usuarios realizando operaciones en banca digital en EMEA se ha visto incrementado en un 23 por ciento desde el inicio de la pandemia (McKinsey & Company, 2020). Esto ha creado un entorno de competitividad entre las Instituciones Financieras (IFs), que se esfuerzan en ofrecer experiencias digitales personalizadas.

nCino, a través de su plataforma dinámica basada en la nube, provee soluciones que mejoran la experiencia digital de los clientes y usuarios internos, por medio de automatización inteligente en los procesos de solicitud de préstamos, la gestión de alta de clientes y apertura de cuentas.

Con un crecimiento constante de clientes en la región, nCino continúa invirtiendo con el objetivo de atraer y contratar equipos locales de desarrollo de producto, que poseen un profundo conocimiento sobre los desafíos regulatorios de los mercados locales y las necesidades de los clientes, a fin de proveer nuevas soluciones innovadoras que ayudan a garantizar que los clientes locales reciban productos adaptados para ayudarlos a resolver cada uno de los retos que han de enfrentar.

Tom Byrne, Jefe Desarrollo de Producto en nCino, EMEA comenta: “Estamos entusiasmados con nuestro progreso en EMEA, y el trabajo que venimos realizando con la plataforma de nCino para adaptarla a las necesidades específicas de cada región. Reinvirtiendo aproximadamente un 26 por ciento de nuestros ingresos del año fiscal 2021 en investigación y desarrollo, hemos sido capaces de desarrollar soluciones líderes en el mercado en distintos países de Europa. Esto incluye el lanzamiento reciente de nuestra solución de Auto Spreading, la cual puede reducir en hasta un 75% el tiempo que se toma en reclasificar y procesar los estados financieros, y los cuales ya están usando numerosos clientes en el continente. También estamos entusiasmados de poder lanzar una solución de préstamos hipotecarios hecha a medida para el mercado de Reino Unido e Irlanda, la cual agiliza el proceso de gestión de hipotecas para prestamistas y corredores y crear una experiencia de compra de vivienda única y sin fricciones para los clientes.”

La implementación de este modelo innovador, supone que este haya sido adoptado en el Reino Unido por Instituciones Financieras como GBB, Recognise y Cambridge and Counties, o así como clientes en regiones de Alemania (HCOB) y de Dinamarca (kompasbank).

“Después de ocupar durante un año el cargo de Directora General, me siento emocionada por el impulso que estamos experimentando, así como por la alta demanda de soluciones de Banca digital que estamos recibiendo. Los equipos que estamos formando en todo el continente no solo representan nuestra cultura de empresa, sino que también están motivados por la misión nCino tiene de transformar servicios financieros a través de la innovación, su fiabilidad y rapidez,” anunció Jennifer Geary, Directora General, EMEA en nCino. “Al mirar hacia adelante, sabemos lo importante que es entender y aceptar las particularidades de los mercados en los cuales operamos, y esperamos nCino sea aún más conocido y reconocido en EMEA a través del éxito y el valor que aportamos a nuestros clientes.”

Acerca de nCino

nCino (NASDAQ: NCNO) es el líder mundial en servicios de banca basados en la nube. El sistema operativo nCino fortalece a las instituciones financieras con tecnología escalable ayudándo a que estas entidades logren un incremento en los ingresos, un servicio más eficiente ,ahorro en los gastos y un eficaz cumplimiento regulatorio.

En un mundo digital, la plataforma basada en la nube de nCino mejora la experiencia del usuario y del cliente, permitiendo así que las instituciones financieras puedan atraer a nuevos clientes, así como que puedan procesar y gestionar la vida entera del préstamo, y gestionar las aperturas de cuentas bancarias de manera mas eficiente a través de cada una de las líneas de negocio y de todos los canales de servicio.

Transformando la manera en que las instituciones financieras operan a través de la innovación, la fiabilidad y la rapidez, nCino ha logrado una red de mas de 1,500 miembros compuesta por instituciones financieras de todos los tipos y tamaños a nivel mundial. Para mas información, visitar: www.ncino.com.

Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas las cuales son hechas dentro del marco de las disposiciones de ley del Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declaraciones prospectivas generalmente incluyen acciones, eventos, resultados, estrategias y expectativas e incluyen declaraciones que típicamente contienen palabras como “cree”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “planea”, “busca”, “estima”, “proyecta”, “puede”, “voluntad”, “debería", “continua” y palabras de importancia similar. Cualquier declaración prospectiva incluida en este anuncio está basada en el rendimiento histórico de nCino y sus planes actuales, estimaciones, y expectativas, y no son una representación de que dichos planes, estimaciones y expectativas sean logradas. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas de nCino a la fecha del comunicado. Eventos subsecuentes pueden causar que estas expectativas cambien y, salvo que lo exija la ley, nCino no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados difieran materialmente incluyendo, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con la adopción del mercado de nuestras soluciones, nuestra expansión internacional, y cuestiones de privacidad y seguridad de datos. Riesgos e incertidumbres adicionales que pueden afectar el negocio y los resultados financieros de nCino están incluidos en los informes presentados ante la U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) (disponibles desde nuestra pagina web en www.ncino.com o la pagina oficial de la SEC en www.sec.gov). Más información sobre los riesgos potenciales que pudieran afectar los resultados serán incluidos en otros informes que nCino haga de vez en cuando con la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).