Los consejos de Laia Giménez para mejorar la autoestima Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 10:37 h (CET)

Quienes desarrollan adecuadamente una buena autoestima, tienen la capacidad de relacionarse de forma acertada con los demás y consigo mismos, saben establecer límites y se mantienen constantemente en la búsqueda de metas cada vez más ambiciosas. Cuando se habla de esta cualidad, es importante tener en cuenta que se trata de un concepto que va mucho más allá de contar con una percepción positiva de uno mismo.

Las personas que quieran mejorar la autoestima, por su parte, pueden cambiar su realidad si así lo desean, acudiendo a ayuda profesional. Laia Giménez, psicóloga en Barcelona, destaca entre los profesionales de su campo por su innovador método que combina la psicología tradicional con técnicas de crecimiento personal, coaching, Theta Healing y terapias holísticas, para la mejora integral del individuo.

¿Cuáles son los pilares para mejorar la autoestima? Al igual que en cualquier proceso enfocado en la superación de adversidades, el primer paso para combatir la baja autoestima es reconocer y ser consciente de los cambios que es necesario realizar como persona, para obtener resultados diferentes. En este sentido, se debe comenzar con identificar la manera de relacionarse con los demás, reconocer los sentimientos propios y ser honestos y perseverantes con el deseo de cambio.

Tras ese ejercicio de concienciación, sigue la fase de autoaceptación, en la que el individuo conoce lo que le gusta y lo que no de su propio ser, sin reprocharse y aceptando cada una de sus características, entendiendo que no existen seres perfectos y que es válido el derecho a equivocarse.

Ser autorresponsable es otro de los aspectos que identifican a una persona con buena autoestima, ya que es capaz de tomar las riendas de su vida y de decidir acertadamente lo que mayor beneficio represente para su bienestar. Asimismo, tener propósitos claros en el ámbito personal o profesional, además de poseer integridad, dignidad, fuertes convicciones y valores, ayuda a crear la autoestima de una persona sana que vive en armonía entre lo que piensa, siente y quiere.

¿Qué es lo que no define una sana autoestima? Un error que suelen cometer algunas personas en cuanto a la percepción que tienen de sí mismos es confundir la autoestima con el egocentrismo. De acuerdo con lo explicado por la psicóloga Laia Giménez, quienes tratan de idolatrarse y presentarse ante los demás como el mejor, provocan una imagen distorsionada de su ser y pueden ser trasladados a una posición inadecuada. Aunado a ello, reflejan síntomas de baja autoestima y amor propio.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene contar con esta cualidad para vivir una vida plena, lo más recomendable es acudir a terapia de profesionales como Laia Giménez para mejorar la autoestima cuando sea necesario.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.