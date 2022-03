Cancelamos tu Deuda en Canarias lidera la lucha contra las entidades financieras y sus intereses usureros y/o abusivos Emprendedores de Hoy

Durante las épocas de crisis, el peso de la deuda que contraen las familias y los ciudadanos españoles con las entidades financieras se incrementa.

Uno de los puntos más críticos de la historia reciente fue la tormenta generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. El siguiente momento de suma dificultad todavía no ha terminado y es el que se inició a partir de la irrupción de la pandemia por Covid-19 el pasado año 2020. Cancelar deudas en tiempos difíciles nunca resulta fácil.

A enero de 2022, la deuda de los españoles se había acrecentado un 3,58 % con respecto a marzo de 2020. Ahora bien, estas obligaciones no siempre son legítimas. Los bancos suelen disponer de distintas maniobras para aplicar intereses usureros y/o abusivos de maneras que resultan poco éticas. En este contexto, la red de abogados Cancelamos tu Deuda en Canarias trabaja en contra de las injusticias y los abusos del sistema financiero que ahogan a las personas a partir del sobreendeudamiento.

Abogados contra los bancos, la usura y los abusos Cancelamos tu Deuda en Canarias se especializa en servicios jurídicos y de asesoramiento destinados a defender los intereses de las personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de los bancos. En algunos casos, los contratos hipotecarios incluyen cláusulas por las que los clientes pagan de más. Hoy en día, ese dinero se puede recuperar, lo que permitirá que las personas ahogadas por las deudas consigan un respiro económico.

Frecuentemente, los bancos no informan de las condiciones de las cláusulas suelo de las hipotecas y sus consecuencias, lo que genera que las mismas no sean transparentes. También se pueden registrar abusos al contratar préstamos personales u otras líneas de crédito que hacen aún más difícil la cancelación de deudas.

Por otra parte, las entidades financieras también cometen abusos a través de las llamadas “tarjetas revolving”, un tipo de tarjeta de crédito que permite aplazar el pago de las compras más allá del período normal de un mes para cobrar intereses. Son muy lucrativas para los bancos, pero cuando superan una tasa anual del 20 % son consideradas un método de usura, algo que ya ha sido ratificado por múltiples sentencias judiciales.

Una profesional que diseña estrategias exitosas para cancelar deudas Margarita Ramos Topham es la abogada fundadora de Cancelamos tu Deuda en Canarias, un emprendimiento que nació para que las personas y las empresas en situación de crisis logren superar momentos difíciles, reenfoquen sus decisiones y logren rápidamente una gestión adecuada de su economía particular. Junto a un equipo de profesionales, la letrada lleva adelante un análisis de cada situación para desarrollar acciones legales que se ajusten a las necesidades de cada cliente, elaborando un planeamiento estratégico legal que logra dar respiro a situaciones de sobreendeudamiento.

A través de Cancelamos tu Deuda en Canarias y de la gestión de su equipo de expertos en el sector, es posible cancelar diferentes deudas de origen abusivo, superando así momentos de crisis y pudiendo experimentar un alivio financiero. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono gratuito que se indica en la página web o contactar a través del formulario de contacto incluido en esta.



