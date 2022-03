VASS y Alkemy rediseñan las webs de Parques Reunidos de todo el mundo Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 11:11 h (CET) Tras ganar un concurso en el que participaron las principales consultoras tecnológicas de España, Alkemy y VASS han ayudado a rediseñar y desarrollar hasta el momento 24 webs de este ambicioso proyecto que involucra a más de 60 parques, 220 personas y 11 países VASS y Alkemy fueron las empresas elegidas por Parques Reunidos, uno de los mayores operadores de parques de ocio del mundo, con más de 60 parques en Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Australia, para reconstruir de forma conjunta las páginas web del grupo con un sistema de diseño único, una tecnología actualizada y con un enfoque en la experiencia del usuario. El gran desafío del proyecto es la construcción, a través de la misma tecnología, de los sites de todos los parques: lo que supone un reto relevante dado el entorno de gran diversidad de países, idiomas y divisas en que operan los parques de todo el mundo.

El proyecto se denomina Galaxy como el conjunto de planetas y estrellas que están orquestados armoniosamente con su propio ecosistema. Tras el primer año de trabajo, las webs de 24 parques han sido ya rediseñadas y se han superado los objetivos fijados tanto en el conversion rate como en la performance de tráfico orgánico, gracias a la unión, la organización y el esfuerzo del equipo de Parques Reunidos, VASS y Alkemy. El proyecto Galaxy unifica y rediseña todas las webs de Parques Reunidos aunando diferentes especialidades de los profesionales de VASS: User Experience, Web Development, Design, Search Content Strategy & Analytics.

En palabras de Eduardo Lorente, Global Business Development Director de VASS, “al igual que es importante que los clientes de parques de atracciones, zoológicos y acuarios disfruten de una agradable jornada en estos lugares, también es necesario que su experiencia como cliente online sea agradable y sencilla, especialmente hoy en día cuando la mayoría de las entradas se suelen comprar vía web. Un reto que desde VASS nos hemos propuesto solucionar con nuestra incorporación al proyecto Galaxy, en el que hemos ofrecido el conocimiento de nuestros profesionales en experiencia del usuario web, analítica y desarrollo front y back, entre otras especialidades”.

Según Ferdinando Meo, CEO&Founder de Alkemy, "este es un proyecto internacional que no solo nos llena de orgullo por haber ganado a grandes empresas competidoras, sino especialmente por el valor generado para el negocio digital para Parques Reunidos gracias al equipo de más de 30 personas de Alkemy (Strategy, UX/UI, SEO, DATA, Content) y 220 en total entre Parques Reunidos, Alkemy y VASS. Estamos cumpliendo nuestra misión que es apoyar a las empresas en la evolución de sus negocios, gracias a nuestro equipo”

Para Oscar García Oltra, Chief Digital Officer (CDO) de Grupo Parques Reunidos “nuestro reto era mejorar significativamente la experiencia de compra digital de nuestros clientes a través de un sistema global que fuera eficiente y ágil de cara a desarrollar futuras funcionalidades y al mismo tiempo que recogiera las diferencias de nuestros parques tanto por geografía o tipo de parque. Este enorme reto tecnológico y de experiencia de usuario lo hemos conseguido resolver con éxito gracias a nuestros compañeros de viaje Alkemy y VASS y al magnífico equipo de profesionales de Parques Reunidos, de los que me siento muy orgulloso”.

