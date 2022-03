Centro de Estudios Vasculares, expertos en eliminar varices con técnicas no quirúrgicas Emprendedores de Hoy

Con procedimientos no quirúrgicos, indoloros y de avanzada tecnología, el Centro de Estudios Vasculares de Madrid se especializa en eliminar las varices.

Este es un equipo de expertos en flebología y linfología, liderado por el doctor y profesor de postgrado Daniel Vogelfang, quien ha proporcionado resultados exitosos a más de 5.000 pacientes. Durante más de 20 años de trayectoria, este centro ha sido el primero en España en obtener, en 2013, la certificación de la empresa Sapheon (hoy Medtronic) para aplicar la técnica del adhesivo médico en el tratamiento de varices conocida como VenaSeal.

Valoración con Eco Doppler para las mejores soluciones Las varices aparecen por la dilatación y tortuosidad de las venas superficiales, por lo general, en los miembros inferiores. Estas están clasificadas en várices tronculares o de gran calibre y Microvarices o arañas vasculares, las cuales son de mayor impacto estético.

En cuanto a su origen, estas venas dilatadas se clasifican, en primer lugar, en varices primarias, asociadas a la predisposición genética y a factores como permanecer de pie durante largos períodos de tiempo, el embarazo, sobrepeso, entre otros. Por otro lado, están las varices secundarias, las cuales aparecen por malformaciones congénitas o después de sufrir un daño del sistema venoso profundo en consecuencia a una trombosis.

Al ingresar a la página web del centro, los usuarios pueden solicitar una primera cita para recibir una valoración gratuita con Eco Doppler. En esta consulta, los especialistas caracterizarán el tipo de varices y elegirán la técnica más adecuada para mejorar la salud, así como la apariencia de la piel.

Técnicas revolucionarias de avanzada tecnología Los procedimientos no quirúrgicos más efectivos para eliminar las varices están disponibles en el centro. Entre las técnicas de vanguardia, destaca el “Súper Adhesivo Médico” o VenaSeal, basado en la introducción de un catéter en el interior de las venas, a través del cual se irriga un pegamento que se pegará a las paredes internas de las varices para provocar su cierre y posterior reabsorción. El proceso no requiere anestesia ni uso de vendas o medias elásticas después de su aplicación. Además, el paciente podrá incorporarse a sus actividades diarias de manera inmediata.

También ofrece otros procedimientos como la esclerosis con microespuma para varices de más de 1 mm de diámetro, la aplicación de calor por medio de la electrocoagulación con radiofrecuencia (DuetSystem). Todos ellos también son aplicados por los profesionales del Centro de Estudios Vasculares, teniendo en cuenta las características de cada caso.

En este centro, los especialistas mantienen una rigurosidad científica y de investigación que les permite estar a la vanguardia de los tratamientos que aseguren una calidad de vida mejor a sus pacientes.

Cuando finas líneas de color rojo oscuro aparecen en los tobillos o se observe hinchazón en los pies, pesadez o picor en las piernas, calambres o dolor, es hora de acudir a especialistas de primer nivel como los del Centro de Estudios Vasculares, en Madrid. En este, cualquier tipo de insuficiencia venosa será tratada con profesionalidad, dedicación y la tecnología más avanzada.



