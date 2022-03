El directivo de una empresa lo deja todo para ayudar en la frontera de Ucrania

El empresario catalán, Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, una compañía española pionera en la contratación de seguros de viaje online, parará temporalmente sus funciones para emprender esta acción social y humanitaria El conflicto en Ucrania se recrudece y la ayuda es cada vez más urgente y necesaria. El empresario catalán Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, no se lo ha pensado dos veces y este viernes partirá con su mujer en una furgoneta particular para emprender esta acción social y humanitaria.

Calzado parará temporalmente sus funciones para ponerse al volante de su furgoneta de 7 plazas cargada de alimentos y medicamentos hasta el lugar donde les indiquen las organizaciones con las que está en contacto. Pero no regresarán a España vacíos. Una vez que dejen los víveres, volverán con una familia que huye de la invasión rusa y que ya tiene una casa de acogida en Caldes de Montbui.

El drama de la guerra en Ucrania está dejando más de tres millones de refugiados. Se trata de familias enteras abandonadas a su suerte mientras los misiles rusos destruyen sus vidas. Esta terrible situación ha generado un enorme tsunami de solidaridad en todo el mundo.

No es la primera vez que IATI Seguros muestra su lado más solidario. Cuando el Volcán Cumbre Vieja comenzó a rugir y a complicar la vida a los vecinos de La Palma, la empresa donó todos los beneficios generados de la venta de sus pólizas con destino las Islas Canarias. Asimismo, colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y que se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Aprovechando la amplia comunidad en redes sociales de IATI Seguros, se ha indicado cómo proceder por si alguien está interesado en participar en esta acción particular para conseguir la mayor ayuda posible. “En el momento que me enteré cómo podíamos aportar… no lo dudé. No nos importa conducir más de 5.000 kilómetros, parar nuestra vida en Barcelona por unos días, si con ello llenamos la furgoneta y apoyamos a decenas de familias ucranianas”, concluye Calzado.

