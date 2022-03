NTT y Schneider Electric unen fuerzas para potenciar los entornos de IoT con pilotos de redes inalámbricas privadas Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 09:56 h (CET) Las capacidades combinadas de NTT y Schneider Electric permiten una plataforma digital de extremo a extremo segura y on-premise que permite a las diferentes industrias aprovechar los beneficios del 5G privado con un enfoque de co-innovación NTT Ltd. anuncia su colaboración con Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, para ofrecer 5G privado(P5G) - una solución de red privada on-premise y una plataforma que permite la digitalización que puede hacer avanzar drásticamente las soluciones digitales en el sector industrial Esta alianza a largo plazo entre NTT y Schneider Electric se basa en innovaciones estratégicas conjuntas existentes que ayudan a los clientes a alcanzar objetivos de eficiencia y sostenibilidad con procesos digitales avanzados dentro del sector industrial.

En la primera mitad de 2022, la plataforma P5G se probará en la Smart Factory de Scheneider en Lexington, la primera de las plantas de Schneider Electric en Estados Unidos en convertirse en una fábrica inteligente que aprovechará la conectividad IoT, la analítica Edge y la analítica predictiva para impulsar la eficiencia energética y los objetivos de sostenibilidad. La P5G impulsará casos de uso clave que resuelven los desafíos relacionados con la disponibilidad de los equipos, el rendimiento de las máquinas y la calidad de los productos. Por ejemplo, las empresas integrarán las capacidades de "visión artificial" (cámaras industriales con óptica especializada) en los sistemas existentes de automatización de fábricas y almacenes, que identifican fallos, así como el deterioro para la causa raíz de incidentes en tiempo casi real.

Mediante la co-innovación, la solución proporcionará un modelo para la gestión de la integridad operativa que se escala a través de una amplia huella de entornos de fábrica globales para impulsar la Industria 4.0, permitiendo así las plataformas de Network Edge.

Entre los casos de uso de la solución P5G que se abordarán, se incluye:

Conectividad ilimitada para mejorar la gestión de los dispositivos AGV en todo el entorno de la fábrica, lo que da lugar a sistemas de flujo de trabajo más eficientes y precisos.

para mejorar la gestión de los dispositivos AGV en todo el entorno de la fábrica, lo que da lugar a sistemas de flujo de trabajo más eficientes y precisos. Aplicación de visión artificial para detectar anomalías en el rendimiento de la máquina a fin de garantizar su alto rendimiento, disponibilidad y calidad del producto.

para detectar anomalías en el rendimiento de la máquina a fin de garantizar su alto rendimiento, disponibilidad y calidad del producto. Soluciones de realidad aumentada que permiten dar soporte a los trabajadores remotos para mejorar el mantenimiento y la gestión de equipos y la experiencia de los trabajadores. "Con esta alianza estratégica, confiamos en que la solución P5G de NTT respaldará los objetivos de negocio y nivel de servicio de Schneider Electric con una potente solución de visión artificial que solucione la continuidad operativa y el rendimiento en todas las instalaciones de las plantas de Lexington y Lincoln", dijo Shahid Ahmed, EVP New Ventures and Innovation en NTT. "Nuestra plataforma P5G ofrece servicios gestionados de pila completa, flujo de trabajo de procesos y capacidades de integración de aplicaciones IoT que abordan objetivos estratégicos hacia un alto rendimiento de la fábrica como sus objetivos de cero emisiones netas de carbono".

"En colaboración con NTT, Schneider Electric amplía aún más su experiencia en el sector de la fabricación, junto con soluciones de red y centros de datos, para impulsar innovaciones en los casos de uso independientes Edge Private 5G", dijo Luc Rémont Executive Vice President International Operations.

"Además de la seguridad y el control superior ofrecidos a través de esta colaboración, las redes inalámbricas ofrecen beneficios superiores sobre la red cableada desde una perspectiva de sostenibilidad -una menor huella de cableado de cobre significa minimizar el uso de energía y alinearse con nuestros objetivos de carbono neto cero".

Para avanzar en esta alianza, NTT implementará sus servicios privados 5G y centros de datos con tecnologías de Schneider Electric, incluido un centro de datos prefabricado para integrar y probar su porfolio de Edge utilizando soluciones EcoStruxure™. Se espera que esto esté 100% operativo en las fábricas de Schneider Electric durante el segundo trimestre de 2022.

Los centros de datos prefabricados de Schneider Electric ayudan a los proveedores de servicios y Cloud a escalar rápida y eficientemente, al tiempo que cumplen sus objetivos de sostenibilidad. Además de una reducción del 60% en el tiempo de actividad en comparación con los centros de datos tradicionales, estos centros de datos modulares prefabricados se construyen con métodos y materiales de construcción sostenibles que aumentan la fiabilidad, optimizan el ahorro de energía operativa y dejan una huella ambiental menor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La agencia de marketing Comunicare se convierte en Agente Digitalizador El programa Kit Digital es la oportunidad perfecta para que un negocio se digitalice y se adapte a los nuevos tiempos VASS y Alkemy rediseñan las webs de Parques Reunidos de todo el mundo Adecco busca más de 600 perfiles para el sector industrial en toda España Mediapost renueva su propuesta de valor con soluciones 360 adaptadas al mercado BMI Academy, la apuesta de BMI por la industrialización y la calidad en el sector de la construcción