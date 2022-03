123tinta propone regalos tecnológicos para los padres más techies Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 10:03 h (CET) Impresoras de última generación o minis, altavoces, cargadores inalámbricos o decoraciones led son algunas de las propuestas de 123tinta para acertar con el regalo del Día del Padre Impresoras fotográficas mini o para teletrabajar, bases de carga inalámbricas para smartphones o altavoces son algunas de las ideas que propone 123tinta, el ecommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, para sorprender en el Día del Padre.

La compañía, proveedora de complementos tecnológicos de oficina y papelería y que llegó a España el pasado año, ofrece productos de excelente calidad a un precio mucho más económico que las grandes empresas tecnológicas del mercado y perfectas para regalar este 19 de marzo.

Imprescindibles para teletrabajar: algunas ideas para contribuir a que el trabajo en casa sea más cómodo son la impresora Epson XP-4150 y la HP Color Laser 150nw. La primera se convierte en la mejor opción para el teletrabajo por su relación calidad-precio, además permite imprimir directamente desde un smartphone. La HP Color Laser es la impresora láser más compacta del mercado lo que, sumado a su conexión inalámbrica, permite instalarla en cualquier parte de la casa. Además, la impresión a color laser es 10 veces más barata que con tinta. Estos dispositivos se convertirán en indispensables para los padres más teletrabajadores.

Para los padres más inquietos: a aquellos que quieren estar siempre conectados no les puede faltar una base de carga inalámbrica, un dispositivo de carga ultra rápida sin cable compatible con iOs y Android.

Además, la impresora portátil Canon Zoemini será la gran aliada para los que quieren rememorar cada instante e imprimir todas sus fotos al momento; y para los padres que disfrutan de la buena música allá donde vayan, los auriculares inalámbricos iFrogz Airtime Pro White son una excelente opción.

Para sorprender: si la idea es hacer un regalo capaz de sorprender a los padres más modernos, las decoraciones con luces de neón y el altavoz Philips bt51 son la opción más acertada para ambientar cualquier estancia.

Sobre 123 Tinta

123tinta nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y toners con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre-y post venta y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.